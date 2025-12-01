El gaditano ha afirmado que está intentando frenar con Mara, pero que lo pasa muy bien durmiendo con ella

Juanpi y Mara juegan bajo las sábanas en 'La isla de las tentaciones 9' y... ¡hacen saltar la 'luz de la tentación' a plena luz del día!: "¿Estás cachonda?"

Las sábanas de Villa Montaña no se paran de mover, y en este caso ha sido en la cama de Juanpi. El gaditano y su tentadora, Mara, han entrado en la habitación y se han tumbado para echarse una siesta después de comer, o esa era la intención inicial, porque tras unos minutos la temperatura ha subido al máximo: "Tú lo de la siesta lo llevas un poco mal, ¿no?, preguntaba ella bromeando.

Juanpi y Mara se han dejado llevar y han continuado avanzando en su experiencia en el programa conociéndose más a fondo y sin preocuparse por las consecuencias de sus actos en la otra villa. Tras unos abrazos, ambos han desatado su pasión haciendo saltar la alarma en la villa de las chicas debido a los juegos que ambos han llevado a cabo bajos las sábanas de su cama.

Helena, Claudia, Almudena y Sandra han especulado sobre quién habrá sido el causante de hacer sonar la alarma y barajando por qué podría haberse encendido: "Era una hora un poco rara y hemos pensado que podría ser sexo, el de después de la siesta y ya veremos qué pasa", afirmaba la novia de Juanpi, que piensa que ha sido él quién ha encendido la luz de la tentación.

"Me estoy aguantando mucho con Mara"

El participante de 'La isla de las tentaciones 9', ha explicado que está conociendo a Mara, pero que se está frenando para no hacer daño a Sandra: "Me estoy aguantando mucho con Mara. Tengo ganas de ir más allá con ella, pero he tirado un par de veces del freno de mano y no sé hasta dónde voy a llegar", reconocía Juanpi. Pero parece que, a pesar de intentar retenerse, finalmente ha caído en la tentación con la soltera.

Tras la fiesta, segunda parte

Después de la fiesta en la villa de los chicos, Mara y Juanpi duermen juntos en la habitación de él. Una vez se han metido en la cama la luz de la tentación se ha vuelto a encender en Villa Playa: "¡Qué bien se lo pasan por allí! Me puedo imaginar que es mi novio porque una vez dijo que para que lo hiciera yo, lo hacía él antes", decía Sandra completamente sorprendida.

Mientras tanto, Juanpi y Mara han bromeado con lo que han sudado bastante después de mantener relaciones sexuales tras salir de debajo de las sábanas: "Desde que duermo con Mara, las noches se pasan más lentas. Estoy haciendo cardio con ella", admitía el gaditano al hablar del tema.