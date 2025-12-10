Y seguimos

Ada Sastre 10 DIC 2025 - 07:45h.

Edurne destapa 'la petición' que le hizo Cristian a Joon y Patricia alucina: "Es que hay cosas..."

Patricia, Raúl y Aquilino nominados. Vota de manera gratuita en la app de Mediaset Infinity quién quieres que sea el próximo expulsado

Anoche tuvieron fiesta de pijamas. Con pelucas, rulos y desfiles. Y con boda. Desirée le declaró su amoristad a Rocío y le pidió que sea su marida de aquí a los restos. Lo celebraron en el jacuzzi y hasta tuvieron su primera discusión. Dice Rocío que no le gusta la manera en la que Desirée le habla para disuadirla de su relación. La discusión la zanjaron rápido con las disculpas de Desirée y se fueron juntas a la cama, como hasta ahora han hecho.

Todos son conscientes de que mañana es jueves y toca expulsión. Patricia, Raúl y Aquilino son los nominados de esta semana y uno de ellos abandonará mañana la casa. Tras un baile de tono bien subido, Aroa le dijo a Aquilino que prefiere que se vaya Raúl antes que él. Tendrá que esperar a mañana para saber si su deseo se cumple. Hasta entonces, conectamos con la casa.