Darío y Enrique confiesan con qué compañero de 'La isla de las tentaciones 9' tienen más afinidad

Ana Carrillo 10 DIC 2025 - 20:18h.

Darío y Enrique han revelado el nombre del compañero con el que tienen más relación tras su paso por Villa Montaña

Darío Linero y Enrique Cofiño han hecho un directo con Asier Montaño, responsable de las redes sociales de 'La isla de las tentaciones 9', para explicarle cómo están viviendo la emisión, pero también para hablar de otros temas relacionados con su paso por el programa, como la buena relación que tienen con el resto de chicos de Villa Montaña.

El malagueño y el asturiano han explicado que han hecho varias escapadas con sus compañeros desde que grabaron este verano el programa porque han creado "una familia" tras todo lo que han vivido juntos. Asier Montaño se ha interesado por conocer si tienen una relación más estrecha con alguno de ellos y ambos se han mojado dando un nombre.

"Con Gilbert, me escribe por privado y tengo mucha afinidad con él", ha comentado Enrique, que en Instagram ya había dado muestras de esta afinidad al compartir varios vídeos juntos. En la villa fue uno de los primeros compañeros con los que habló en privado porque el mallorquín quiso decirle que por su parte no había ningún problema en que conociera a Noelia y que se tentase con ella.

"Por tema cercanía, que los dos somos de Andalucía, y por afinidad, con Juanpi", ha revelado Darío, que también ha mencionado a Gilbert porque lo ve mucho ya que han hecho más planes juntos últimamente, pero ha destacado que todos se quieren mucho y que son una gran familia.