Pedro Jiménez 09 DIC 2025 - 23:10h.

La entrada de Mari al reality provocó que Claudia se llenase de furia al verla: no solo tenía un pasado -el cual desconocía- con su pareja actual Gilbert, sino que también conviviría junto a él en esta aventura en República Dominicana. No obstante, Mari no sería tentación para Gilbert, que escogería a Noelia como su soltera predilecta desde ese día hasta hace relativamente poco, puesto que hay que recordar que Noelia ha tomado ya otra decisión. Pues bien, en una de las últimas fiestas de los chicos, un inesperado acercamiento entre el cubano y su exnovia ha hecho estallar la 'luz de la tentación' en 'Villa Playa'.

Un acercamiento que ha comenzado con Gilbert haciendo el famoso paso de Rauw Alejandro sobre Mari, dando luz verde a una conversación entre ambos y con un Gilbert fijándose en un detalle: "Antes no tenías tan largo el pelo, ¿eh? Tan largo no lo has tenido nunca", le ha dicho la pareja de Claudia, ante lo que la tentadora ha bromeado. "Tú te acuerdas mejor que yo, ¿no?", ha señalado Mari.

Y es que la cosa ha cambiado y mucho. Gilbert tiene ganas de seguir hablando con Mari y no cierra las puertas a nada: "A ver qué pasa en un futuro". Los juegos han continuado, esta vez con un Gilbert saboreando todo el chocolate que Mari tenía esparcido por el cuerpo. "Por los viejos tiempos", señalaba una Érika que miraba expectante este momento entre Gilbert y su exnovia. Los besos han llegado hasta el cuello, haciendo estallar la 'luz de la tentación' en 'Villa Playa'.

GIlbert y Mari han pasado de los besos a los 'pasos prohibidos', con Gilbert haciendo de "profesor": "Te voy a aprobar pero... un cinco. Bueno, menos, pero te subo porque soy un tutor bueno.... apruebas la asignatura". "Se me dan mejor otras cosas", señalaría, por su parte, la tentadora. Además, han hablado sobre que ahora no son los mismos que antes (cuando se conocían), puesto que en estos momentos cuentan con más experiencia en todos los sentidos.

El momento más íntimo de Gilbert y Mari en 'Villa Montaña'

Ya en un momento más íntimo, Gilbert y Mari han hablado sobre su pasado y algún que otro momento en el que han coincidido fuera: "Literalmente te veía todos los días que salía de fiesta. Yo digo, ¿esta niña? ¿Está todo el día de fiesta? No sé cómo lo hacías pero siempre te ponías delante". Algo que era rebatido por la tentadora: "Al contrario, no sé cómo lo hacías tú que siempre que me giraba estabas detrás". Ambos han entrado en un 'y tú más' que era sentenciado por Gilbert: "Coincidencias de la vida".

Además, han bromeado sobre que han estado mucho tiempo sin verse y ahora se ven a diario, algo que ha suscitado la risa floja de ambos. Mari ha confesado que, al comienzo, le tenía un poco "cruzado", guardándole cierto "rencor", ante lo que Gilbert ha aprovechado para pedirle "perdón" y dejar todos los malos rollos atrás. Un cálido abrazo entre ambos ha puesto el punto y final a este inesperado acercamiento de ambos... que habrá que esperar para saber si se da en más ocasiones y lo que es más importante, de qué manera se da.