Ana Carrillo 10 DIC 2025 - 14:44h.

Borja ha recibido muchos aplausos por la reflexión que ha compartido tras emitirse en televisión sus imágenes aconsejando a Almudena

El reencuentro en 'el espejo' con Darío Linero fue muy duro para Almudena Porras, que llegó a Villa Playa totalmente hundida por haber percibido "frialdad" en la mirada de su novio y por haberse saltado las normas: "He visto un coco y lo he tirado al espejo, lo he vuelto a tirar otra vez y le he dado a Sandra". La malagueña recibió el apoyo de todos sus compañeros, pero especialmente de las chicas y de su tentador favorito, Borja Silva.

El andaluz la acompañó hasta su habitación y estuvo dándole consejos hasta que consiguió que dejase de llorar. Le recomendó que no pensase tanto en los demás y que se concentrase más en lo que sentía ella. "¿Hace cuánto no ves amor en él? ¿Ahora o hace unos años? Quiero que sepas que todo lo que estás viviendo están construyendo a una nueva Almudena… estabas tan ciega de amor que no te dabas cuenta del amor que te faltaba", le dijo Borja.

En el perfil de Instagram del programa presentado por Sandra Barneda, se ha compartido el vídeo de los consejos de Borja, que ha añadido una reflexión en la zona de comentarios, despertando los aplausos de los espectadores: "Lo que no te mata no siempre te hace más fuerte, pero si te hace ver cosas de ti mismo que nunca imaginabas y eso es crecer y avanzar en la vida".

Las lágrimas de emoción de Borja

En su comentario, ha añadido un agradecimiento a todas las personas que le escriben diciéndole cosas bonitas: "Os quiero mucho a todos y mil gracias por un apoyo que honestamente no creo ni merecer, solo estaba actuando como una persona normal y como me hubiera gustado que actuaran conmigo"; que ha ampliado en un story en vídeo en el que se confiesa emocionado por los cariñosos mensajes que está recibiendo: "Me habéis escrito más de 500 o 600".

El coach biomecánico ha revelado que está tan emocionado porque está "muy orgulloso de sus padres" por la educación que le han dado: "Me siento halagado por un comportamiento que debería ser normal, porque esto que estoy haciendo yo no pienso que sea nada extraordinario porque es la educación y los valores mínimos que se tienen que tener con las personas. En ese lugar y en esas circunstancias me hubiese gustado que actuasen conmigo de la misma forma que actué yo con ella".

Por último, Borja ha querido darle las gracias a su madre y a su padre, que ha explicado que lo quiere como tal porque ha ejercido ese rol, ya que su padre biológico falleció cuando él tenía cuatro años: "Gracias por el apoyo en especial a mi madre y a la persona que sin serlo actuó como un verdadero padre".