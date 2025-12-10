Ana Carrillo 10 DIC 2025 - 16:01h.

Andrea Canel ha revelado cómo se lleva actualmente con Claudia Chacón, Almudena Porras, Sandra Barrios, Nieves Tristán, Helena Arauz y Mayeli Díaz

Andrea Canel, última participante de 'La isla de las tentaciones 9', en unirse a la experiencia ha revelado en Instagram cómo se lleva en la actualidad con sus compañeras de Villa Playa: Claudia Chacón, Almudena Porras, Sandra Barrios, Helena Arauz, Mayeli Díaz y Nieves Tristán.

En las redes sociales se ha especulado mucho con cómo sería la relación entre Andrea y el resto de sus compañeras, porque a Claudia le incomodó mucho la entrada de la novia de Enrique Confiño porque llamó la atención de Gerard Arias. En la emisión se está viendo que a la estudiante de Derecho le molesta mucho que su compañera se tiente con el bombero y que no termina de caerle bien por esta cuestión.

En Instagram, Andrea Canel ha revelado que "lo mejor" de su experiencia en el programa presentado por Sandra Barneda ha sido conocer a sus compañeras y ha mostrado como prueba de esa buena relación un vídeo en el que aparece celebrando una fiesta de pijamas con las siete chicas de la edición juntas el día del estreno del primer programa.

"Os amo tanto", ha escrito Claudia en la zona de comentarios del post, demostrando que no tiene a día de hoy ningún problema con sus compañeras y que todas tienen una estupenda relación. De hecho, Claudia y Andrea compartieron un vídeo juntas en TikTok bromeando sobre su gusto común por los tentadores cuyo nombre empieza por G.