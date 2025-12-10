Rodri y Gilbert alucinan al ver el beso de Helena y Claudia: "Lo hace para dar el 'show"

Durante la hoguera, Rodri y Gilbert ven imágenes de sus novias besándose en Villa Playa

El juego de Claudia y Helena con el hielo en Villa Playa que ha terminado en beso: "¡Barranco, tápate los ojos!"

Durante la fiesta en Villa Playa, la pasión, los bailes sensuales y los juegos subieron la temperatura. Al ver estas imágenes, Rodri parecía muy molesto, pues no le ha gustado la actitud de su novia durante el programa: "Si no está con Barranco es porque no está en la villa él", afirmaba el madrileño. Las primeras imágenes que ha visto Rodri en la hoguera han sido de estos juegos entre Helena y Claudia.

Para estos juegos, Helena ha sustituido a Barranco por Claudia y se han atrevido a pasarse el hielo, de forma muy 'hot', por el cuerpo. "¿A quién se lo va a hacer?", preguntaba Rodri, y Darío le contestaba que estaba bien que lo hiciera con ella en vez de con el soltero.

La tensión en la hoguera ha continuado subiendo al ver en las imágenes cómo Claudia y Helena se acercaban cada vez más. Gilbert y Rodri estaban atónitos mirando a la tablet, viendo cómo sus parejas jugaban entre ellas: "¡Muy digna!", exclamaba el mallorquín. "Helena se pone cachonda hasta por una tía", decía su pareja. Finalmente, ambas se han besado de manera muy apasionada.

"Me da mucho asco"

Los dos se han molestado al ver estas imágenes: "Me da mucho asco, Sandra, sinceramente. Son las dos iguales", admitía Rodri a la presentadora tras ver las imágenes. Por su parte, Gilbert ha expresado que a él también le da asco las actitud que tiene su pareja y la del madrileño.

"La noche que se ha ido Barranco, tiene que hacer algo y se lía con Claudia. Me da risa ya...", contaba. Además, Sandra Barneda le ha preguntado si alguna vez le ha dicho que se pudiera sentir atraída por otra mujer, y él lo ha negado, explicando que lo hace para dar "show". "Claudia siempre me ha dicho que las chicas no le van nada", afirmaba Gilbert por su parte.