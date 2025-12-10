Gilbert no entiende los celos de Claudia con Gerard y cree que lo hace porque quiere ser el centro de atención

Después de que en la última hoguera Gilbert no viera imágenes de su pareja, Claudia, tras su hoguera de confrontación, el mallorquín se enfrenta en esta ocasión a nuevas imágenes que han sorprendido a todos los chicos de 'La isla de las tentaciones 9'. Durante la hoguera, Gilbert ha descubierto que Claudia ha cambiado de tentador, dejando atrás a Gerard y comenzando a conocer a Aitor.

"Esto lo hace porque está dolida y le quiere dar celos a Gerard, qué asco", afirmaba Gilbert. El novio de Claudia ha explicado que le ha dado una segunda oportunidad, y sus compañeros no dan crédito al ver las imágenes de ella: "¡No te quiere nada!", decía Rodri. En las imágenes, Gilbert ha podido ver a Claudia dejándose llevar con Aitor, después de que Gerard comenzase a tentarse con Andrea, la nueva participante de 'La isla de las tentaciones 9'.

Gilbert decía que es Claudia la que va detrás de Aitor. Al ver el beso de ellos dos en el jacuzzi, el mallorquín se ha levantado de la hoguera, atónito por lo que estaba viendo en la tablet y sin que le salgan las lágrimas. Rodri, Juanpi, Enrique y Darío han mostrado su sorpresa y enfado a su compañero, tras ver que a pesar de la hoguera de confrontación, Claudia se ha besado con Aitor.

"Abre los ojos ya"

Rodri se ha mostrado muy molesto al ver las imágenes de la novia de su compañero y le ha pedido que abra los ojos. Gilbert, inquieto, no podía continuar viendo el video: "Un día ha tardado. ¿Hay alguien que entienda a esta chica? Porque yo no lo entiendo", reconocía él.

Según Gilbert, Claudia tiene un "calentón" y lo está haciendo porque le ha dolido que Gerard se haya ido con otra: "Le quiere poner celoso". Además, ha dudado que ella haya pensado en él en algún momento de esta experiencia y que no le ha respetado.

Gilbert reacciona la guerra de Claudia con Gerard

El mallorquín ha llegado a la hoguera con malas sensaciones y sin entender el cambio de actitud que ha visto en las imágenes de sus compañeros: "No me esperaba ver que Gerard está ahora con Andrea. Está picada", explicaba. Gilbert ha reaccionado a la guerra que ha visto entre Gerard y Claudia. Sus compañeros creen que el soltero se ha cansado de ella.

Tras ver las imágenes de su pareja celosa con Andrea, después de que Gerard le comience a tentar, Gilbert tiene claro cuáles son los motivos por los que está comportándose así: “Le está doliendo en el ego. Siempre tiene que ser el centro de atención y la mejor”, explicaba.