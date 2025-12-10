Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones
Hogueras LIDLT

Enrique se rompe ante la ‘tablet’ en su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 9' y protagoniza un emotivo momento con Sandra Barneda: “Lucha por ella”

Enrique se rompe ante la ‘tablet’ en su primera hoguera y protagoniza un emotivo momento con Sandra Barneda: “Lucha por ella”
Sandra Barneda apoya a Enrique en su complicada hoguera.. Telecinco.es
Compartir

Enrique llegaba a su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones' nervioso con las imágenes que podía encontrarse de Andrea: "Estoy pensando en ella todo el rato, no sé si algún soltero ha podido ver a alguien mejor que a mí". Aunque aseguraba confiar mucho en ella: "Pondría la mano en el fuego".

En sus primeras imágenes, Enrique se ponía frente a la 'tablet' y descubría que Andrea ha empezado a conocer a Gerard y los juegos que ha habido entre ellos en las fiestas, lo que le provocaba mucho dolor: "La veo que le está comienzo la cabeza en nada, le gustan mayores y yo soy menor que ella, no sé por qué dice eso. El miedo que tenía era esto, que ella viera una persona más hecha que yo. Estoy descolocado y tengo mucho miedo".

PUEDE INTERESARTE
Las primeras imágenes de Andrea hacen que Enrique se venga abajo: “Este era el miedo que me daba”
Las primeras imágenes de Andrea hacen que Enrique se venga abajo: “Este era el miedo que me daba”

Tras esto, la 'tablet' se iba a encender una vez más para él, donde continuaba viendo estos acercamientos de su novia con el soltero, lo que veía mientras se le caían las lágrimas y, visiblemente afectado, expresaba a Sandra Barneda lo que le estaba provocando esto: "Me encuentro fatal, sé que ella sabe cómo es él, lo hace no porque le guste es solo para que caiga. Sé que no confía nada en mí y tengo miedo de que malinterprete alguna imagen y se lance a él. Ver esto me mata, estoy muerto".

PUEDE INTERESARTE

La presentadora le preguntaba si duda de su amor por ella, lo que él tenía claro: "No dudo, es el amor de mi vida, pero igual he descuidado muchos detalles y sé que a ella le duele mucho, tengo miedo de que vaya a buscar esos detalles en otro lado".

Enrique se sincera con Sandra Barneda: "Andrea es el amor de mi vida"

El que confesaba lo que haría si pudiera hablar con Andrea en ese momento, entre lágrimas: "Le daría un abrazo y le diría que estuviera tranquila, que aguantes, que vamos a salir de aquí y que todo va a salir bien, que vamos a formar una familia, que es lo que quiero".

PUEDE INTERESARTE

Al verle tan roto, Sandra Barneda le preguntaba si necesitaba un abrazo, lo que este afirmaba y se levantaba a darselo: "Lo necesito".

"Sé que es tu primera hoguera, aguanta", le pedía Sandra, que le tranquilizaba en este emotivo momento y él aseguraba que quiere salir de 'La isla de las tentaciones 9' con ella y esto hacía que Barneda le diera un consejo: "Pues lucha por ella, no te des por vencido". Algo que veían los chicos con mucha ternura: "Está enamorado de ella, es muy bueno. Estamos contigo, para lo que necesites aquí estamos".

Temas