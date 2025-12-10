Patricia Fernández 10 DIC 2025 - 22:45h.

Enrique rompe a llorar al ver el acercamiento de Andrea con Gerard en las imágenes

Las lágrimas y nervios de Enrique antes de enfrentarse a su primera hoguera: "Estoy bastante fastidiado"

Enrique llegaba a su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones' nervioso con las imágenes que podía encontrarse de Andrea: "Estoy pensando en ella todo el rato, no sé si algún soltero ha podido ver a alguien mejor que a mí". Aunque aseguraba confiar mucho en ella: "Pondría la mano en el fuego".

En sus primeras imágenes, Enrique se ponía frente a la 'tablet' y descubría que Andrea ha empezado a conocer a Gerard y los juegos que ha habido entre ellos en las fiestas, lo que le provocaba mucho dolor: "La veo que le está comienzo la cabeza en nada, le gustan mayores y yo soy menor que ella, no sé por qué dice eso. El miedo que tenía era esto, que ella viera una persona más hecha que yo. Estoy descolocado y tengo mucho miedo".

Tras esto, la 'tablet' se iba a encender una vez más para él, donde continuaba viendo estos acercamientos de su novia con el soltero, lo que veía mientras se le caían las lágrimas y, visiblemente afectado, expresaba a Sandra Barneda lo que le estaba provocando esto: "Me encuentro fatal, sé que ella sabe cómo es él, lo hace no porque le guste es solo para que caiga. Sé que no confía nada en mí y tengo miedo de que malinterprete alguna imagen y se lance a él. Ver esto me mata, estoy muerto".

La presentadora le preguntaba si duda de su amor por ella, lo que él tenía claro: "No dudo, es el amor de mi vida, pero igual he descuidado muchos detalles y sé que a ella le duele mucho, tengo miedo de que vaya a buscar esos detalles en otro lado".

Enrique se sincera con Sandra Barneda: "Andrea es el amor de mi vida"

El que confesaba lo que haría si pudiera hablar con Andrea en ese momento, entre lágrimas: "Le daría un abrazo y le diría que estuviera tranquila, que aguantes, que vamos a salir de aquí y que todo va a salir bien, que vamos a formar una familia, que es lo que quiero".

Al verle tan roto, Sandra Barneda le preguntaba si necesitaba un abrazo, lo que este afirmaba y se levantaba a darselo: "Lo necesito".

"Sé que es tu primera hoguera, aguanta", le pedía Sandra, que le tranquilizaba en este emotivo momento y él aseguraba que quiere salir de 'La isla de las tentaciones 9' con ella y esto hacía que Barneda le diera un consejo: "Pues lucha por ella, no te des por vencido". Algo que veían los chicos con mucha ternura: "Está enamorado de ella, es muy bueno. Estamos contigo, para lo que necesites aquí estamos".