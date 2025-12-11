La gran final

Berto González 11 DIC 2025 - 21:45h.

Esta noche, los tres nominados Patricia, Raúl y Aquilino se juegan la expulsión definitiva y descubriremos quiénes son los cinco primeros finalistas de 'GH 20'

Edurne destapa 'la petición' que le hizo Cristian a Joon y Patricia alucina: "Es que hay cosas..."

Esta noche es decisiva para 'Gran Hermano 20'. Jorge Javier Vázquez conducirá la sexta gala del reality en la que Patricia, Raúl y Aquilino, los nominados de la semana, se juegan la expulsión definitiva. Pero no son los únicos que están en la cuerda floja, ya que esta noche se producirán cuatro expulsiones más a través de una cena envenenada que pillará a los concursantes por sorpresa. De esta manera, pondremos nombre y cara los cinco finalistas de 'GH 20'. Además, los concursantes visualizarán imágenes de su convivencia a lo largo de la noche.

Disfruta de la vida en directo a través de las dos señales 24h de la casa de 'Gran Hermano 20' en Mediaset Infinity.