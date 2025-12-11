Gran Hermano, en directo: última hora de la gala de expulsión y primeros finalistas
Esta noche, los tres nominados Patricia, Raúl y Aquilino se juegan la expulsión definitiva y descubriremos quiénes son los cinco primeros finalistas de 'GH 20'
Edurne destapa 'la petición' que le hizo Cristian a Joon y Patricia alucina: "Es que hay cosas..."
Esta noche es decisiva para 'Gran Hermano 20'. Jorge Javier Vázquez conducirá la sexta gala del reality en la que Patricia, Raúl y Aquilino, los nominados de la semana, se juegan la expulsión definitiva. Pero no son los únicos que están en la cuerda floja, ya que esta noche se producirán cuatro expulsiones más a través de una cena envenenada que pillará a los concursantes por sorpresa. De esta manera, pondremos nombre y cara los cinco finalistas de 'GH 20'. Además, los concursantes visualizarán imágenes de su convivencia a lo largo de la noche.
La gran final
Actualización de porcentajes
JJ actualiza los porcentajes de la expulsión entre Patricia y Raúl, y la cosa está así:
Porcentajes
JJ muestra en plató los porcentajes actuales de la expulsión entre Patricia y Raúl... ¿quién abandonará la casa?
La sala de expulsión
Raúl y Patricia ya esperan de la sala de expulsión la decisión de la audiencia con nervios y tensión.
En plató, el marido de Patricia entra por videollamada y visualiza un video de su mujer con Edurne en el que aparecen abrazándose en el sofá de forma "erótico festiva", tal y como lo ha deficido Edurne. Iván, el marido Patricia: "Entre ellas no hay más que una buena amitad, estoy muy seguro y muy tranquilo. De hecho, me encanta verlas juntas porque veo a Patricia que está muy bien con ella".
Aquilino, salvado
La audiencia decide que Aquilino sea el salvado de la nominación, y corre hacia Aroa para celebrarlo. La expulsión se queda entre Patricia y Raúl, ¿quién será el que abandone la casa? Aquilino: "Aunque diga que soy un fantasma en la casa yo a Patricia no tengo nada que envidiarle porque llama la atención por meterse en todo. No tengo nada que ver con ella". Patricia: "A mi por lo menos se me ve en la casa, a ti ni eso".
Se reanudan las votaciones para expulsar a Patricia o a Raúl en la app de Mediaset Infinity.
Conectamos con la casa
Jorge Javier Vázquez conecta con la casa y saluda a los concursantes mientras ellos van decubriendo poco a poco la decoración navideña de la que disfrutarán esta última semana de concurso. El domingo tendrá lugar la semifinal y el jueves que viene se celebrará la gran final de 'GH 20'. Los concursantes se emocionan con la decoración, todos ellos vestidos de gala a esperas de llegar a la última cena, que será una cena envenenada de la que saldrán los cinco finalistas de la edición.
Los nominados se ponen en pie y JJ va desvelando quienes son los concursantes que no están nominados realmente tras el recuento de Rocío de la última gala: Joon, Aroa, Jonay están salvados, y Patricia, Raúl y Aquilino esperan la decisión de la audiencia. Aquilino: "Estoy muy nervioso porque ahora somos tres y antes seis, así que las posibilidades de irme han aumentado". Patricia comenta que cree que se va Aquilino y Raúl añade que "está muy tranquilo con lo que decida la audiencia".