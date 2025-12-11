Almudena en plató tras el espejo con Darío y su reacción ante nuevas imágenes de él, mañana en ‘El Debate de las Tentaciones’ en Mediaset Infinity
Darío confiesa su sorpresa con los mensajes que ha recibido de exparticipantes de 'La isla de las tentaciones': "Para bien y para mal"
El intenso reencuentro ante el espejo ha marcado un punto de inflexión para Almudena, quien acudirá a plató en la nueva entrega de ‘El Debate de las Tentaciones’ que Mediaset Infinity ofrecerá mañana viernes 12 de diciembre, a partir de las 13:00 horas, con Sandra Barneda al frente.
La joven revelará en qué punto se encuentra su corazón tras once años de noviazgo y verá imágenes nunca vistas de Darío compartiendo momentos íntimos con Cristina en Villa Montaña. Además, Araceli, la hermana de Darío, participará en el debate para dar a conocer su opinión sobre la relación y las dudas que ha manifestado Darío en las últimas horas.
El espacio ofrecerá también tres avances exclusivos, entre los que figuran imágenes de la hoguera más explosiva de las chicas; el visionado de las Tentaciones’, privilegio que permitirá a un chico ver los que ocurre en 'Villa Playa' durante diez minutos; y la evolución in crescendo de la relación de Darío y Cristina, marcada por las confidencias y escenas de alto voltaje, entre otros contenidos.
Además, ‘El Debate de las Tentaciones’ abordará el acercamiento entre Gilbert y Mari y el ataque de celos de Claudia al ver a Gerard con Andrea.