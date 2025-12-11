Compartir







El intenso reencuentro ante el espejo ha marcado un punto de inflexión para Almudena, quien acudirá a plató en la nueva entrega de ‘El Debate de las Tentaciones’ que Mediaset Infinity ofrecerá mañana viernes 12 de diciembre, a partir de las 13:00 horas, con Sandra Barneda al frente.

La joven revelará en qué punto se encuentra su corazón tras once años de noviazgo y verá imágenes nunca vistas de Darío compartiendo momentos íntimos con Cristina en Villa Montaña. Además, Araceli, la hermana de Darío, participará en el debate para dar a conocer su opinión sobre la relación y las dudas que ha manifestado Darío en las últimas horas.

El espacio ofrecerá también tres avances exclusivos, entre los que figuran imágenes de la hoguera más explosiva de las chicas; el visionado de las Tentaciones’, privilegio que permitirá a un chico ver los que ocurre en 'Villa Playa' durante diez minutos; y la evolución in crescendo de la relación de Darío y Cristina, marcada por las confidencias y escenas de alto voltaje, entre otros contenidos.

Además, ‘El Debate de las Tentaciones’ abordará el acercamiento entre Gilbert y Mari y el ataque de celos de Claudia al ver a Gerard con Andrea.