Ana Carrillo 11 DIC 2025 - 06:30h.

El amigo de Juanpi ha destapado que ha recibido mensajes de participantes de otras ediciones

Darío y Enrique confiesan con qué compañero de 'La isla de las tentaciones 9' tienen más afinidad

Compartir







Darío Linero y Enrique Cofiño han hecho un directo en Instagram con Asier Montaño, responsable de redes sociales de 'La isla de las tentaciones', que les ha preguntado si algún exparticipante del programa presentado por Sandra Barneda se ha puesto en contacto con ellos a raíz de ver su edición en televisión.

Se sabe que muchos exparticipantes de otras ediciones son amigos o que han tenido romances entre ellos, pero como la emisión de 'La isla de las tentaciones 9' sigue, apenas pueden compartir información en redes sociales los protagonistas de esta edición e intentan ser muy cuidados en sus perfiles de Instagram y TikTok para no hacer spoiler.

Enrique ha desvelado que "por el momento" ningún exparticipante de otra edición se ha puesto en contacto con él, aunque sí que le han seguido varios en Instagram. Darío sí que ha revelado que ha recibido mensajes de otros participantes del formato: "A mí sí, me han escrito unos pocos y unas pocas, no voy a decir quiénes son, pero me ha sorprendido para bien y para mal, para todo, no me lo esperaba la verdad, para nada, hay de todo".

Sus exparticipantes favoritos

Sobre lo que sí que se ha mojado Darío es acerca de los participantes que más le han gustado de las ediciones anteriores: "Manuel para mí es el Dios de 'La isla de las tentaciones', pero Niko [Malvaux] también me caía muy bien, se le veía un buen chaval, pero Manuel es el que más me gustó [...] De chicas Marta Peñate fue muy importante y una niña con la que me he reído mucho era Naomi Asensi".

Enrique, que tiene 19 años, ha confesado que la edición que más siguió fue la octava, la previa a la suya, pero que antes ya había visto el programa.