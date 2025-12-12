Logo de telecincotelecinco
Gran Hermano, en directo: viernes en Tres Cantos

Estaba eufórico anoche Raúl, pero razones tenía porque salió victorioso de dos duelos. El primero fue con Patricia. Ambos su jugaban la expulsión y fue ella quien abandonó la casa con un 57,7% de votos. Era sólo el principio. Lo siguiente era la cena envenenada para los nueve que quedaban. Se tenían que batir en duelos que decidía la audiencia. El ganador pasaba a finalista. El perdedor, terminaba la cena en su casa. Y aquí tuvo Raúl su segundo duelo de la noche. Escogió a Joon como contrincante y el que ahora parece un Targaryen, sumó su segunda victoria. Así que sí, estaba pletórico él.

Los demás duelos fueron entre Rocío, que ganó a Aroa; Desirée venció a Jonay y Aquilino a Edurne. Cristian se quedó sin duelo por ser el último impar. Con esto tenemos a los cinco finalistas: Raúl, Rocío, Desirée, Aquilino y Cristian que escogieron anoche a sus jefes de campaña. La recta final ha comenzado. La semifinal del domingo sacará de nuevo a alguien de la casa y en menos de una semana tendremos ganador, el 18 de diciembre tendrá lugar la gala final y el cierre de esta edición. Hasta entonces, aún queda mucho por ver. Conectamos con la casa.

Ha caído la rueda

Raúl habla en voz alta. Dice que se ha caído la rueda. Al sinsentido, le pregunta Desirée si está sonámbulo y Raúl responde que no. Pero el no de un sonámbulo tiene tanta credibilidad como la rueda que ha caído. Desirée se levanta al baño y se vuelve a acostar. Raúl ya está tapado de nuevo.

Empezamos

Buenos días! Aquí Ada en blanco y negro. Los cinco finalistas duermen alineados bajo el ojo de Gran Hermano.

Dormidos. Mediaset Infinity
