Ha caído la rueda

Ada Sastre 12 DIC 2025 - 08:10h.

¡Duelo de titanes! El tenso cara a cara entre Raúl y Patricia frente a la audiencia se salda con la expulsión de Patricia entre lágrimas

Los duelos fulminantes de la 'última cena' de 'Gran Hermano 20' acaban con cuatro expulsados y ¡proclaman los cinco finalistas de la edición!

La primera gran decisión de los finalistas de 'Gran Hermano 20': así han elegido a sus jefes de campaña

Estaba eufórico anoche Raúl, pero razones tenía porque salió victorioso de dos duelos. El primero fue con Patricia. Ambos su jugaban la expulsión y fue ella quien abandonó la casa con un 57,7% de votos. Era sólo el principio. Lo siguiente era la cena envenenada para los nueve que quedaban. Se tenían que batir en duelos que decidía la audiencia. El ganador pasaba a finalista. El perdedor, terminaba la cena en su casa. Y aquí tuvo Raúl su segundo duelo de la noche. Escogió a Joon como contrincante y el que ahora parece un Targaryen, sumó su segunda victoria. Así que sí, estaba pletórico él.

Los demás duelos fueron entre Rocío, que ganó a Aroa; Desirée venció a Jonay y Aquilino a Edurne. Cristian se quedó sin duelo por ser el último impar. Con esto tenemos a los cinco finalistas: Raúl, Rocío, Desirée, Aquilino y Cristian que escogieron anoche a sus jefes de campaña. La recta final ha comenzado. La semifinal del domingo sacará de nuevo a alguien de la casa y en menos de una semana tendremos ganador, el 18 de diciembre tendrá lugar la gala final y el cierre de esta edición. Hasta entonces, aún queda mucho por ver. Conectamos con la casa.