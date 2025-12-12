Lara Guerra 12 DIC 2025 - 03:06h.

Raúl, Rocío, Desirée, Cristian y Aquilino se convierten en los finalistas de 'Gran Hermano 20'

Los duelos fulminantes de la 'última cena' de 'Gran Hermano 20' acaban con cuatro expulsados y ¡proclaman los cinco finalistas de la edición!

'Gran Hermano 20' está a punto de poner su broche final a una edición llena de momentazos. La última gala empezaba de lo más cañera con la expulsión de un auténtico terremoto de esta edición: Patricia. Tras ello, los concursantes se han enfrentado a 'La última cena' con la que hemos conocido los nombres de los finalistas de la edición y posteriormente cada uno de ellos han elegido a sus jefes de campaña para conseguir proclamarse ganador o ganadora del reality.

Los concursantes iniciaban la noche con el encendido navideño desde la casa de Tres Cantos, en el que se han mostrado muy emocionados. Pese a ello, Jorge Javier les ha anunciado que dentro de esta mágica noche todos ellos se iban a enfrentar a una nueva prueba: “Ya sabéis cómo son estas cenas festivas, se sabe como se empieza, pero no como se termina. Atención, algunos de vosotros terminareis la cena en vuestra casa y otros siendo finalistas. Os vais a enfrentar en duelos, tendréis que desafiar a un compañero y la audiencia decidirá, en cada votación, quién sigue y quién se va".

Los duelos letales han dejado como finalistas de 'Gran Hermano 20' a Raúl, que se enfrentaba a Joon, Rocío que ha vencido a Aroa. También a Desirée, que se ha batido en duelo con Jonay. Aquilino ganaba a Edurne y por último, Cristian, quién se convertía directamente en finalista sin duelos de por medio.

Con esto comienza oficialmente la recta final para conocer quién de ellos se hará con el maletín. Para poner el broche de oro a la noche, cada uno de ellos ha elegido a uno de los concursantes expulsados para que sea su jefe de campaña. Así lo anunciaba Jorge Javier: "Tenéis que escoger a la persona que creéis que mejor os puede defender, apoyar y haceros el ganador".

Los jefes de campaña de Raúl, Rocío, Desirée, Cristian y Aquilino

Raúl es el primer finalista que elige quién es su jefe de campaña: "Quiero elegir a Edurne porque sé que Aquilino quiere a Aroa". En el turno de Rocío, tan solo en unos segundos ha dado su veredicto: "Quiero elegir a Josema". Él desde plató confiesa estar "encantado". Desirée pregunta primero quienes son los que están fuera, a lo que entre risas Jorge Javier responde que "todos los que no están ahí". En este momento, la amiga de Rocío comenta: "Elijo a la raza que me gusta, Mamadou"; el mencionado sin dudarlo decide apoyar a la de Jerez.

El siguiente en elegir es Cristian, el concursante no ha necesitado ni pensarlo ya que ha elegido a su amigo y acompañante desde el primer momento de esta experiencia, Joon. Entre risas, el que fuera aspirante en 'Uno de GH' comenta desde plató que "¿Lo tengo que aguantar? Sí".

Por último, llega el turno del último en proclamarse finalista de la edición, Aquilino. "Quiero que mi jefe de campaña sea mi última compañera de la campaña de los incomprendidos...elijo a Aroa". La que fuera concursante tiene claro que va a dar todo de ella para defenderle: "Por supuesto que voy a ser tu jefa. Confía en ti, vas a ganar", asegura.