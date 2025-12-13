Antía Troncoso 13 DIC 2025 - 17:18h.

Raúl está convencido de que Patricia está haciendo campaña en su contra desde fuera: "Es muy rencorosa"

Los concursantes de 'Gran Hermano 20' se encuentran en plena campaña para alzarse con la victoria de esta edición. En esta semana de recta final, los cinco finalistas, Aquilino, Cristian, Raúl, Desirée y Rocío, están muy involucrados en la prueba semanal, que consiste en subirse a un trineo para recorrer España, pidiendo en voto en las distintas provincias del país.

Esta intensa campaña ha hecho que los concursantes se sinceren sobre los motivos por los que quieren ganar el programa. Un tema sobre el que hablaba Raúl esta tarde con Rocío, desvelándole qué es lo que más le motiva en esta recta final: "Ayer puse un vídeo en el que salgo maquillado pidiendo el voto y digo: "Gente es la primera vez que me maquillo en mi vida y lo he hecho por vosotros para pedir vuestro voto y, sobre todo, lo hago para poder verle la cara a Patricia cuando Jorge Javier levante mi mano. Así que una cara por otra cara. A votar

Raúl cree que Patricia está haciendo campaña en su contra

Raúl y Patricia han tenido una de las mayores enemistades de esta edición, enzarzándose en numerosos enfrentamientos. Una guerra que terminó con un duelo de titanes en el que la Valenciana acababa siendo expulsada por decisión de la audiencia. Ahora, el de Soria recuerda a su compañera y asegura que en caso de ganar "la cara de Patricia va a ser la foto de la edición".

Al escuchar su compañero Rocío le decía que seguramente Patricia no se acordaba ya de nada y que estaría tranquila en su casa sin ningún rencor hacia él, pero Raúl no estaba de acuerdo: "Esa está dándome zapatilla fuera vamos... Si me lo dijo que iba a hacer un llamamiento a toda la comunidad Valenciana para que me vaya a mi casa".

"Esta es rencorosa. Se acuerda hasta el día que me muera, te lo digo yo. Y como gane te cagas. Yo si estuviera en mi casa por solo verle la cara a Patricia votaría a Raúl", añadía el concursante.

