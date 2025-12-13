Laura Ceballo 13 DIC 2025 - 08:00h.

'El debate de las tentaciones' descubre cuál de los chicos disfrutará de este deseado privilegio

Avance | Locura total en la siguiente hoguera de las chicas de 'La isla de las tentaciones 9': "No te mereces nada"

Ha llegado el momento de que uno de los protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9' disfrute de uno de los mayores privilegios de la edición. Tal y como anunció Sandra Barneda, solo uno de ellos va a poder vivir 'El visionado de las tentaciones', en el que verá en directo todo lo que ocurre en la otra villa durante diez minutos.

Uno de los chicos podrá ver a su novia a tiempo real. Y no solo eso. Podrá elegir cualquier ampliar cualquier cámara de Villa Playa para no perder detalle de todo lo que está ocurriendo en pleno directo.

Un avance exclusivo en 'El debate de las tentaciones' ha desvelado la identidad del chico que disfrutará de este privilegio. Así lo ha anunciado la presentadora dando paso a unos minutos inéditos. En ellos se ve cómo Sandra llega a Villa Montaña para ofrecerles esta dinámica: "Hoy mismo uno de vosotros va a poder ver a su novia en directo".

Eso sí, la decisión la han tomado ellos mismos: "Sé que los cincos queréis ver a vuestras chicas en este momento, pero necesito que penséis bien quién necesita este privilegio". Y, tras unos momentos de debate, todos ellos han llegado a un acuerdo.

Primeras imágenes de 'El visionado de las tentaciones'

Pero, además, también se han descubierto unos instantes del propio visionado: "He recuperado la ilusión un poco de ver a mi chica arrepentida o de que realmente se acuerda de mí. También quiero ver a las novias de mis compañeros, obviamente, pero me voy a centrar más en ella", asegura el elegido antes de enfrentarse a las imágenes.

Todo esto y mucho más, el próximo lunes en un nueva programa, a partir de las 21:45h en Telecinco.