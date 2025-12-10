Patricia Fernández 10 DIC 2025 - 23:20h.

¡Dale al 'play' y disfruta del avance del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9'!

Juanpi tira su asiento por los aires y sale de la hoguera al ver a Sandra teniendo sexo con Andrea en 'La isla de las tentaciones 9': “No quiero ver más”

Después de una dura hoguera para los chicos, en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9' serán las chicas las que se enfrenten a las imágenes de sus parejas, lo que provocará locura total entre ellas, pero muchas más cosas pasarán en República Dominicana: ¡ya puedes ver un avance con solo darle al 'play' al vídeo!

Andrea verá las primeras imágenes de Enrique, las que parece que no le gustarán nada: "Qué put* asco, me cago en..."

A Claudia tampoco le parecerá nada bien lo que tendrá que ver de Gilbert, lo que le hará estallar: "¿Qué hace? Lleva toda la vida haciéndose el modosito y se la va a cargar". Lo que le hará salir corriendo por la playa.

Por su parte, Sandra estallará por completo contra Juanpi: "¿Tú crees que yo veo un hilo de amor?"

Y Almudena vivirá otro complicadísimo momento al descubrir lo que está pasando con Darío en 'Villa Montaña', lo que le hará romperse: "No, no... ¡no te mereces nada!". La que acabará lanzando la 'tablet' al fuego y saldrá de la hoguera muy enfadada.

Pero esto no será todo, una 'pool party' hará que se den más acercamientos con los solteros y las solteras.

¡Y Sandra Barneda entrará a la villa para comunicarles algo muy importante!: "Hoy mismo, uno de vosotros va a poder ver a su novia en directo".