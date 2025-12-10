Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones
Avances

Avance | Locura total en la siguiente hoguera de las chicas de 'La isla de las tentaciones 9': "No te mereces nada"

Avance | Locura total en la siguiente hoguera de las chicas: "No te mereces nada"
El avance del próximo programa en 'La isla de las tentaciones 9'.. Telecinco.es
Compartir

Después de una dura hoguera para los chicos, en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9' serán las chicas las que se enfrenten a las imágenes de sus parejas, lo que provocará locura total entre ellas, pero muchas más cosas pasarán en República Dominicana: ¡ya puedes ver un avance con solo darle al 'play' al vídeo!

Andrea verá las primeras imágenes de Enrique, las que parece que no le gustarán nada: "Qué put* asco, me cago en..."

A Claudia tampoco le parecerá nada bien lo que tendrá que ver de Gilbert, lo que le hará estallar: "¿Qué hace? Lleva toda la vida haciéndose el modosito y se la va a cargar". Lo que le hará salir corriendo por la playa.

PUEDE INTERESARTE

Por su parte, Sandra estallará por completo contra Juanpi: "¿Tú crees que yo veo un hilo de amor?"

Y Almudena vivirá otro complicadísimo momento al descubrir lo que está pasando con Darío en 'Villa Montaña', lo que le hará romperse: "No, no... ¡no te mereces nada!". La que acabará lanzando la 'tablet' al fuego y saldrá de la hoguera muy enfadada.

Pero esto no será todo, una 'pool party' hará que se den más acercamientos con los solteros y las solteras.

¡Y Sandra Barneda entrará a la villa para comunicarles algo muy importante!: "Hoy mismo, uno de vosotros va a poder ver a su novia en directo".

Temas