Patricia Fernández 10 DIC 2025 - 22:15h.

Las imágenes subidas de tono de Sandra con Andrea hacen que Juanpi estalle por completo

Sandra Barneda reacciona en 'La isla de las tentaciones 9' a la reflexión de Juanpi sobre su relación sobre Sandra: “Las parejas son mucho más complejas"

Muchas imágenes esperaban a los chicos de 'La isla de las tentaciones 9' en la cuarta hoguera, el primero en verlas iba a ser Juanpi, que ya descubría en momentos anteriores que Sandra daba el paso de besarse con Andrea, pero ahora iba a tener que descubrir que ha dado un paso más.

Juanpi se mostraba nervioso de lo que la 'tablet' iba a mostrarle y, cuando empezaban las imágenes, reaccionaba con un "sigue en las mismas" al ver a su pareja con el italiano: "Esta mujer a mí no me merece. No la conozco, esta no es mi novia, no pensaba que ella iba a ser así con otro".

Él tiene claro que no se está comportando así con Mara: "Tengo novia, un respeto". Pero Sandra Barneda le preguntaba lo que ha pasado con la tentadora y él se explicaba: "Por la noche es verdad que tampoco la he respetado, pero no estoy todo el día igual, no estoy todo el rato guarreando".

La presentadora le advertía de que había más imágenes, en las que iba a descubrir que su novia ha tenido sexo con el soltero y esto le hacía estallar por completo: "Ya ha caído..." Y pedía a Sandra Barneda, mientras se levantaba de su sitio, que le quitara las imágenes: "No puedo verlo, esta mujer no me quiere, no quiero escucharlo". Mientras sus compañeros le brindaban su apoyo y Darío reaccionaba: "Esto es vergonzoso, ya es pisotearte".

El participante de 'La isla de las tentaciones' se sinceraba con la presentadora: "Le ha faltado tiempo, mi madre tenía razón, va de mosquita muerta, ¿no siente ya por mí tan rápido? Yo tenía pensado un futuro con ella, pensaba que me iba a vivir con ella cuando saliera de aquí".

Cuando Sandra Barneda la recordaba que los dos han caído en la tentación, él se explicaba: "Te entiendo, los dos hemos hecho lo mismo, pero yo es que estoy sintiendo cosas por Mara, aunque sintiera por ella me iba a frenar, pero es que no me ha respetado".

"No me salen las palabras ni las lágrimas"

Una última vez se iba a encender la 'tablet' para él y tenía que ver más escenas de su pareja en la cama con Andrea, lo que ya le hacía estallar por completo, tirar su asiento por los aires y hacía un amago de marcharse de la hoguera: "Que no quiero ver nada más de esa niña, que no, no quiero verlo treinta veces. No me salen ni las palabras ni las lágrimas, no tengo ni saliva". Mientras sus compañeros lo comentaban: "Es normal que se ponga así, es que solo se ve cama".

"No sé si es pronto para hablar, pero ahora mismo nuestra relación está muriendo, como no me de unas buenas explicaciones, yo creo que no va a llegar muy lejos esto", se sinceraba Juanpi con Sandra Barneda tras todo lo vivido en esta hoguera.