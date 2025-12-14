Gran Hermano, en directo: La semifinal de GH20
MadridBienvenidos a la gran semifinal de Gran Hermano 20. La casa está a punto de vivir una de sus noches más decisivas, de esas que lo cambian todo. Tras semanas de convivencia, estrategias, alianzas y emociones al límite, esta noche conoceremos quién cruza la puerta definitivamente y quiénes se convierten en los grandes finalistas de la vigésima edición de Gran Hermano.
Los nervios están a flor de piel, las cuentas ya no salen igual y cada gesto puede ser clave en una gala que promete sorpresas, despedidas y decisiones que marcarán el desenlace de esta edición histórica.
Si no quieres perderte nada de lo que ocurra dentro y fuera de la casa, sigue aquí el minuto a minuto de la semifinal de Gran Hermano 20.
Fuerza
En mitad del plato, surge un debate sobre si fue de buen gusto o no comentarle a Aroa que su axila “no tenía buen olor”, generando risas y cierta tensión entre los concursantes. Mientras tanto, la hinchada de Aquilino se pone en pie y celebra con fuerza, bailando y coreando que su favorito es el claro ganador, destacando el gran concurso que ha llevado hasta este momento.
PORCENTAJES CIEGOS
Ganar
Las hinchadas celebran con fuerza los concursos de cada uno de los finalistas, mientras ellos enumeran públicamente los motivos por los que consideran que merecen ganar.
Aquilino afirma que ha sido siempre él mismo, con sus más y sus menos, y con un corazón abierto al público.
Rocío asegura que, con educación y buena mano en la cocina, ha aportado amor y alegría a la casa, y que ha sabido sacar lo mejor de cada compañero.
Desoreé basa su concurso en la verdad y en medir con la misma vara a todos, manteniéndose fiel a sus principios.
Raúl destaca haber sido clara, sincera y valiente, y subraya que la valentía es lo más importante en su trayectoria dentro de la casa.
Cristian considera que merece ganar porque se ha llevado la oportunidad de encontrarse a sí mismo, y que solo le queda la victoria, fruto de haber llegado hasta aquí con respeto, amor y cariño.
Ayuda exterior
Para la noche de hoy, los finalistas contarán con la ayuda de algunos de sus antiguos compañeros y exconcursantes. Sus consejos, apoyos y estrategias podrían ser decisivos en esta semifinal.
Arranca el minuto a minuto de la semifinal de Gran Hermano XX. La tensión se palpa en el aire: hoy, con grandes invitados, familiares y amigos, uno de los concursantes se despedirá definitivamente de la casa. Las emociones están a flor de piel, los nervios de los finalistas se notan en cada gesto, y cada momento promete sorpresas, reencuentros y revelaciones que marcarán quién llegará a la gran final.