Emilio Seco 14 DIC 2025 - 21:19h.

Compartir







MadridBienvenidos a la gran semifinal de Gran Hermano 20. La casa está a punto de vivir una de sus noches más decisivas, de esas que lo cambian todo. Tras semanas de convivencia, estrategias, alianzas y emociones al límite, esta noche conoceremos quién cruza la puerta definitivamente y quiénes se convierten en los grandes finalistas de la vigésima edición de Gran Hermano.

Los nervios están a flor de piel, las cuentas ya no salen igual y cada gesto puede ser clave en una gala que promete sorpresas, despedidas y decisiones que marcarán el desenlace de esta edición histórica.

Si no quieres perderte nada de lo que ocurra dentro y fuera de la casa, sigue aquí el minuto a minuto de la semifinal de Gran Hermano 20.