Los finalistas de 'Gran Hermano 20' alucinan al revivir sus castings en la última fiesta: "¡Qué fuerte!"

La gala final de 'Gran Hermano 20' está cada vez más cerca. El próximo jueves en Telecinco descubriremos quién de los cuatro finalistas; Aroa, Raúl, Cristian o Aquilino, será el galardonado por el maravilloso y ansiado maletín.

Los cuatro finalistas se han vestido de gala para disfrutar de la última fiesta de la edición y pese a que Aquilino ha tenido algún bajoncillo finalmente ha conseguido remontar para darlo todo durante la noche. El súper les ha abierto las puertas del salón de la casa en la que disfrutar de música, cena y bebidas; una noche inolvidable sin dudarlo.

El súper les muestra todos los vídeos de presentación de los concursantes de 'GH20'

Todos los concursantes están con las emociones a flor de piel y como no podía ser menos, el programa les ha preparado en el pantallon un vídeo en el que aparecen las presentaciones de cada uno de ellos para que visualicen el largo camino y trayectoria que han formado para llegar hasta donde están.

Rocío se mostraba realmente emocionada sin ni siquiera haberlo visto: "No voy a llorar", pronunciaba ya muy emocionada". Cristian analiza lo que van a ver y comenta: "Qué ilusión vernos ¿A que sí?". La sorpresa para todos ellos ha llegado cuando la primera en salir era Sofi: "¡Vamos a ver a todos! Qué fuerte". Rocío super feliz por ver a Sofía y a Noah comenta que "las quiere y que le hubiera gustado pasar más tiempo con ellas". Raúl al ver cómo han elaborado el vídeo comenta: "Mi video detrás de este es una bazofia vamos, nada currado, un niño de cinco años podría hacerlo mejor".