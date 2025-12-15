Pedro Jiménez 15 DIC 2025 - 02:39h.

El alicantino no ha podido evitar emocionarse en 'Gran Hermano 20' al ver a sus seres queridos: "Esto es muy duro..."

Joon aclara el verdadero motivo por el que se distanció de Cristian, ante la sorpresa del finalista: "Doy solo tres oportunidades"

Compartir







No queda nada para que llegue la gran final de 'Gran Hermano 20' y los concursantes, antes de proclamarse de manera oficial el quinto finalista, han recibido un mensaje muy especial de sus familiares y seres queridos que les ha hecho emocionarse y mucho. Aquilino ha sido el más afectado de todos, confesando lo difícil que supone para él acudir a un programa así debido a su condición de gitano y señalando la ilusión que le ha hecho ver a las personas más importantes que tiene en su vida, aunque sea a través de unas imágenes.

Y es que, además de las hinchadas que les han acompañado desde plató durante toda la semifinal a los finalistas y de los jefes de campaña, que han ido hasta la casa de Tres Cantos para estar junto a ellos en esta recta final del reality, faltaba la guinda del pastel. Esa guinda la han puesto los familiares y seres queridos, que les han mandado un bonito mensaje a los concursantes en este momento tan clave de 'Gran Hermano 20', mediante unas imágenes a las que Ion ha dado paso.

La reacción de los finalistas de 'Gran Hermano 20'

Los finalistas no han podido acabar más emocionados, pero en concreto a Aquilino se le ha visto muy pero que muy afectado: "Llevo 31 años de mi vida con mi familia. Venir aquí es algo muy fuerte para mí. Cualquier gitano me entenderá. Estar aquí sin mi familia es algo muy duro. Me lo he estado callando porque quiero disfrutar la experiencia, pero he visto a mi hermana de mi corazón, que la amo...", ha dicho un Aquilino completamente roto.

Tras estas emotivas palabras, Aquilino le ha mandado un beso a su familia y amigos: "Os quiero". Por otro lado, Desirée también ha acabado con los ojos vidriosos: "Aquí parece que no hay vida fuera, pero la hay. Y es la misma de antes y me aman igual o más". Rocío y Cristian no se han quedado atrás, con este último bromeando: "Estoy sacando el Bustamante que llevo dentro para no llorar. He visto a mi gente, que es lo que más quiero en este mundo".