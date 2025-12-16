Las chicas deciden enviar a 'Gerardito' a Villa Montaña mediante un dron como mensaje para sus novios

Los chicos se enfrentan a una difícil decisión en 'La isla de las tentaciones 9' tras el privilegio que les concede Sandra Barneda: "No lo habéis visto todo"

Compartir







Las sorpresas caen del cielo (de manera literal) en esta temporada de 'La isla de las tentaciones 9'. Durante una fiesta en Villa Playa, las chicas y los solteros han recibido una visita inesperada, que ha aparecido del cielo al son de la alarma de la tentación: un dron con un mensaje muy importante.

Al verlo, todos ellos han especulado sobre qué podría esconderse: "Es un papel, una carta que han escrito nuestros novios", afirmaba Helena, mientras que Sandra ha dicho que su novio "no sabe ni hablar, va a saber escribir", desatando las risas de sus compañeros.

Helena ha sido la encargada de desvelar cuál era el mensaje que venía volando, explicando que podían disfrutar de un importante privilegio. Las chicas se tuvieron que poner de acuerdo para mandar un objeto como mensaje para sus novios en Villa Montaña. Claudia no ha dudado ni un segundo en qué objeto mandar.

"¿Con qué están pensando en la otra villa?"

La mallorquina ha ido corriendo a las habitaciones con el resto de chicas a coger el peluche con forma de pene y enviárselo a sus novios: "¿Con qué están pensando en la otra villa?", preguntaba ella para justificar su elección. Todos han celebrado este regalo envenenado que han enviado con el dron.

"'Gerardito' empezó aquí, y termina en Villa Montaña. Ha viajado mucho, pero no iba a quedarse en esta villa", afirmaba Claudia. Finalmente, los solteros y las chicas se han despedido del peluche haciendo peinetas "en honor a Sandra".

"A mi no me va a ofender eso..."

En Villa Montaña no se esperaban ver llegar un peluche con forma de pene durante su fiesta hawaiana (nosotros tampoco): "Yo me quedo loca", decía Olatz ante la cara de sorpresa de sus compañeras y de los chicos. Los participantes no daban crédito al descubrir la forma del peluche, y todos se han reído al ver el paquete que han recibido.

Una vez han leído la frase que tenía el muñeco, han intentado descifrar para quién iba dirigido el mensaje, sin mucho éxito. Han buscado culpables con "maldad", capaces de mandar eso a través del dron: "Yo dudo mucho que se refiera a mi por el tamaño. Lo siento, pero no es mi caso", afirmaba confiado Darío.

En ese momento ha comenzado entre los chicos un concurso para descartarse como objeto de la burla, dando argumentos para demostrar 'quién la tiene más grande', visiblemente dolidos. Darío no ha aguantado más y ha lanzado a 'Gerardito' a la piscina. En definitiva, ninguno ha querido sentirse aludido por el mensaje que les han enviado sus novias y han continuado con la fiesta sin mayor preocupación.