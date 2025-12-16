Gilbert y Mari tontean en la piscina y comparten confidencias sexuales

Gilbert y los chicos se quedan de piedra al ver que Claudia ha vuelto a caer en la tentación: “¿Cómo puedes hacerlo dos veces?”

Gilbert y Mari, su exnovia, han hablado en la hamaca de Villa Montaña, sobre Claudia y el mallorquín ha admitido que siente "vergüenza" de que ella sea su pareja: "Que todo el mundo tenga que ver que mi novia sea esta, me da una vergüenza increíble", explicaba. Tras los comportamientos de ambos, la relación entre Gilbert y Claudia parece estar cada vez más rota que nunca, a pesar del entendimiento al que llegaron en la hoguera de confrontación entre ambos.

Por su parte, Mari ha reconocido que se esperaba que Claudia la "liara" en 'La isla de las tentaciones 9', pero no tanto: "No me esperaba que le diera igual ocho que ochenta", le contaba la soltera. Ambos se han vuelto a unir en el programa y han compartido confidencias durante una charla muy intensa, recordando su pasado juntos como pareja. Gilbert le ha dicho que duda de que su pareja se vaya a arrepentir de sus actos, con Gerard y Aitor.

Mari ha aprovechado la conversación y le ha mandado un mensaje a Claudia en el que le ha dejado claras las intenciones que tiene con su pareja: "Fui, soy y seré su mayor tentación, ¿O no, Claudia?", afirmaba la soltera. A Gilbert parece que le ha gustado la idea, porque ha dicho que hacer eso sería una "venganza doble" por todo lo que ha pasado durante su experiencia en el programa.

La tensión sexual entre ambos es evidente, y sus compañeros también se han dado cuenta de ello. Durante una conversación con Erika, Gilbert se ha sincerado con ella y le ha admitido que tiene dudas sobre qué hacer con su novia, Claudia, y con Mari: "Soltero tengo claro lo que haría", respondía el mallorquín, admitiendo que tiene ganas de dar un paso más con Mari y mantener relaciones sexuales con ella.

Confesiones, morbos y mucho tonteo

El tonteo entre Gilbert y Mari ha continuado durante la 'pool party' mientras los dos se abrazaban y hablaban en la piscina, en dónde han compartido algunos fetiches y secretos en una conversación subida de tono: "A mi me gustan los pies. Si surge la ocasión, me da igual", reconocía el novio de Claudia mientras hablaba con su expareja. Por su parte, ella ha reconocido que le gusta el "sexo muy guarro", lo que parece que ha gustado a Gilbert.

Después de que él viera imágenes de Claudia con Aitor en la última hoguera, Gilbert ha tomado la decisión de dejarse llevar con Mari, volver a conocerse y ver qué surge entre ambos durante el programa.