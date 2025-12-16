Pedro Jiménez 16 DIC 2025 - 00:50h.

Un privilegio que ha supuesto para uno de ellos un claro punto de inflexión: así ha ocurrido todo

Almudena tira la 'tablet' contra el fuego y acaba destrozada en 'La isla de las tentaciones 9' tras la duras confesiones de Darío: "¡No me puedes romper más!"

Compartir







Sandra Barneda ha irrumpido en 'Villa Montaña' para otorgar a uno de los chicos un privilegio que, sin duda, marcará un antes y un después en su experiencia en 'La isla de las tentaciones 9'. La presentadora ya avisaba antes de desvelar dicho privilegio: "Os aviso que todavía no lo habéis visto todo". Tras este pequeño recordatorio, Sandra Barneda les ha informado de que uno de ellos podrá ver a su novia en directo, viendo todo lo que ocurre en 'Villa Playa' durante diez minutos. Hay que recordar que al comienzo de esta aventura, las solteras pudieron disfrutar también de otro privilegio clave en el inicio de la experiencia de los chicos.

Pero, para ello, los chicos han tenido que pensar bien quién de ellos disfrutaría de este privilegio, por lo que uno por uno han ido deliberando ante la presentadora, dando su opinión acerca de quién creen que debería de ser esa persona. En primer lugar, Enrique se ha sincerado escogiéndose a él mismo. Posteriormente, Juanpi ha elegido a Rodri: "Es el que peor acabó en la hoguera y el que más lo necesita".

Por su parte, Darío ha indicado que cree que también Rodri es la persona adecuada para disfrutar de ese privilegio. Algo que también ha pensado el propio Rodri: "Yo me diría a mí, porque a lo mejor la veo arrepentida (a Helena) o veo cosas que me dan señales... no sé". Por último, Gilbert, en un alarde de compañerismo, confesaría que no se quiere elegir a él mismo porque "Claudia no le respeta", por lo que acabaría pronunciando el nombre de Rodri.

Rodri afrontar sus imágenes más difíciles

Un Rodri que acudía a ver las imágenes con los nervios a flor de piel y lleno de dudas por lo que podría ver de Helena: "Estoy nervioso, pero he recuperado la ilusión un poco por ver a Helena en directo...". "Necesito ver que está arrepentida", señalaría Rodri, para posteriormente añadir que solo con verla va a ser suficiente para él para saber cómo está.