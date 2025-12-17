Así ha sido la conversación más profunda de Almudena y Borja en lo que llevamos de aventura en 'La isla de las tentaciones 9'

Almudena se ha desahogado con sus compañeras en 'Villa Playa' después de haber dado un paso más con Borja besándose con él. La andaluza ha confesado que gracias a esta experiencia está mirando por ella misma, siendo esta la única vez que lo ha hecho: "No es que me sienta súper orgullosa... pero no me arrepiento".

Además, Almudena ha descrito lo que le está pasando en la villa como algo "raro", puesto que ella tan solo ha hecho 'cosas' con Darío y el hecho de sentir y tener otro tipo de sentimientos le hace verlo con una perspectiva totalmente nueva para ella.

Posteriormente, Claudia le ha hecho una pregunta sincera que ha provocado las risas en la habitación: "¿Quién besa mejor?". Almudena ha respondido que ella estaba acostumbrada a Darío, pero reconoce que Borja "es muy sensual": "Se pone y se nota... pero voy a seguir aguantando, 100%".

La conversación más profunda de Almudena y Borja

Justo antes de dormir, Almudena y Borja han aprovechado para tener una conversación acerca de sus sentimientos. Ambos han hablado sobre lo cómodos que se encuentran el uno con el otro y, sobre todo, lo que han vivido en el programa: "Creo que todas las cosas han sucedido, para que tú y yo estemos así", admitía el soltero.

Almudena, por su parte, se ha sincerado sobre lo positivo que se lleva de esta experiencia, siendo necesaria para abrir los ojos y darse cuenta de muchas cosas en su relación: "Por una vez en once años estoy pensando en mí. He mirado a Borja y he sentido algo diferente que no había sentido antes", afirmaba la malagueña al hablar de la conexión que siente con él. A continuación, ambos se han dormido abrazados.

Almudena se rompe al hablar con Sandra Barneda

Sandra Barneda ha irrumpido en 'Villa Playa' y ha hablado con las participantes sobre las cartas que ha recibido de sus novios. Todas menos Almudena, como sanción por saltarse las normas con Darío en 'El espejo'. La malagueña ha explicado que le hubiera gustado leer lo que su pareja pensaba antes de entrar a 'La isla de las tentaciones 9', aunque ya no sea "el mismo Darío".

Además, Almudena le ha contado, entre lágrimas, que se ha dejado llevar con Borja: "Yo llegué aquí rota y toqué fondo. Borja ha estado en uno de los peores momentos de mi vida y se me ha colado en el corazón", admitía ella. También ha afirmado que cree que está siendo egoísta en la última parte del programa porque está pensando en sí misma.

La presentadora, por su parte, les ha trasladado un mensaje de aliento y esperanza a las chicas: "Esto es un aprendizaje que os vais a llevar vosotras ocurra lo que ocurra", remataba.