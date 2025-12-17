Ana Carrillo 17 DIC 2025 - 14:19h.

Darío Linero ha reaccionado a las críticas que recibe por sus comentarios en Villa Montaña y sus besos con Cristina Cebral

Darío Linero está recibiendo muchas críticas en las redes sociales por sus besos con Cristina Cebral y por sus comentarios en Villa Montaña, donde ha llegado a afirmar que tiene ganas de "salir libre" de la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 9' con Almudena Porras y estar soltero para "f*ll*r con una, con otra".

Al malagueño le han preguntado en Instagram cómo lleva las críticas y él ha contestado con un contundente mensaje, en el que ha afirmado que no se le hace difícil leerlas, sino no poder defenderse porque el programa sigue en emisión y hay ciertas cosas que no puede contar para no hacer spoilers.

"Los días de emisión son difíciles, pero hay que aguantar mecha ahí y asumir las cosas que se hacen como un hombre, sin nunca desviarte de tu camino por bajones emocionales", ha comentado Darío, que ha prometido que cuando pueda dará "las explicaciones pertinentes" y que, si hay personas que siguen sin comprenderle en ese momento, no le importará.

"Es imposible que me conozcan por el programa, todo el mundo me dice lo mismo cuando me ve en persona. Habrá que dejar que pase el tiempo y que me deje conocer cómo soy, y si a alguien no le gusta cómo soy, pues puerta", ha comentado el malagueño, que ha recibido el apoyo de su hermana Araceli, que ha compartido un TikTok en el que le alaba.

"La gente te odia por lo que ven y lo entiendo, obvio que no van a entender la suerte que tenemos tu hermano y yo de acudir a Darío para sus consejos, de acudir a Darío cuando no tengo con quién salir o si me siento sola, de las regañinas de Darío por los hombres, de pasar cinco minutos con Darío y reírte más que en 18 años", ha escrito la hermana del amigo de Juanpi en su vídeo, en el que aparece abrazada a él.