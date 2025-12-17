Ana Carrillo 17 DIC 2025 - 15:05h.

Maica Benedicto ha mostrado la reacción de Gerard Arias ante sus imágenes en el programa presentado por Sandra Barneda

Maica Benedicto y Gerard Arias se hicieron inseparables en 'Los vecinos de la casa de al lado' y ahora son vecinos fuera del reality porque residen en el mismo edificio. Hacen muchos planes juntos y uno de ellos ha sido ver junto a Gabriella Hahlingag el programa 20 de 'La isla de las tentaciones 9', en el que el bombero se ha reconciliado con Claudia Chacón y han vuelto a mantener relaciones sexuales.

"A ver qué depara el capítulo de hoy que ya he visto a Gerardito en la piscina", ha comenzado diciendo el de Tomelloso en sus stories de Instagram, donde ha mostrado que iba a ver el programa con sus dos amigas. "Me están maltratando a Gerardito", añadía, revelando así que le hacía mucha gracia que las chicas hubieran decidido mandar con un dron a Villa Montaña el pene de peluche que él le regaló a Claudia al comienzo de la experiencia.

"No, Gerard, eso no, normal que luego mis 'maiquistas' no quieran que...", ha comentado Maica, que no ha terminado la frase, pero que ha mostrado que no está de acuerdo con que su amigo haya llevado ese peluche a la villa y que le haga tanta gracia que los chicos hayan decidido lanzarlo a la piscina, desconcertados por si era un mensaje oculto de que alguna de sus novias.

Minutos después, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha compartido un vídeo en sus stories en el que muestra que le hace mucha gracia que Gerard preste una notable atención a sus movimientos al verse en televisión ligando de nuevo con la novia de Gilbert: "Él es su mayor fan".