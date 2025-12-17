Pedro Jiménez 17 DIC 2025 - 23:35h.

Las parejas les cuentan a los solteros qué han sentido al leer las cartas: "No me vale"

Los chicos y las chicas han leído las cartas que se escribieron antes de comenzar su aventura en República Dominicana: no te lo pierdas

Cada vez queda menos para que 'La isla de las tentaciones 9' llegue a su fin y los participantes han leído, durante la última entrega que Telecinco ha emitido este miércoles, las cartas que se escribieron mutuamente antes de pisar por primera vez República Dominicana. Unas cartas que ha generado en los participantes todo tipo de sensaciones y reacciones: lágrimas, dudas y, sobre todo, muchos, pero que muchos nervios antes de proceder a leerlas.

Sandra se ha mostrado muy crítica al leer la carta que Juanpi le escribió: "'Gracias por cuidarme como me cuidas'. Pues hijo, aquí no estás diciendo lo mismo, desgraciado", comentaría en un momento dado la andaluza, que conforme avanzaba la carta pronunciaría adjetivos del estilo "mentiroso de m*****". "Nada más que leo mentiras y mentiras... si pudiera, me limpiaba el culo con tus mentias", añadiría Sandra, en contraste con un Juanpi arrepentido y preguntándose: "¿Por qué me ha hecho esto?".

La siguiente pareja en leer las cartas que se escribieron en su momento han sido Helena y Rodri, con este último ya nada más empezar a leer roto por completo y casi sin poder articular ni una palabra, y con una Helena leyendo desde la desconfianza y escepticismo: "Estas palabras antes me las creía y ahora no las quiero. Aquí me he dado cuenta de muchas cosas que no quiero en mi vida", ha dicho Helena, tras lo que se ha puesto a llorar y ha roto la carta, resignada. Rodri, por su parte, ha comentado que en la carta ha puesto "todo lo que ha hecho por ella y lo que ha tirado por la borda": "No tiene ningún tipo de defensa".

Posteriormente ha llegado el turno de Andrea y Enrique, que a pesar de llevar muy poco en República Dominicana, leer sus cartas ha provocado en ellos gran emoción incontenida y sobre todo, shock por parte de Andrea, confesando que Enrique nunca le ha escrito cartas de ese estilo: "Solo espero que esté pensando lo mismo ahora". Enrique, por su parte, ha reconocido que el hecho de estar en 'La isla de las tentaciones 9' le ha hecho darse cuenta de lo que quiere en su vida: estar con Andrea.

Claudia y Gilbert también han leído sus respectivas cartas y sin duda, hemos protagonizado un claro contraste entre, por un lado, la catalana recordando ya de primeras el acercamiento de Gilbert con su ex y por otro, el militar con la voz totalmente entrecortada y muy afectado. Una tónica que se ha repetido conforme ambos han ido leyendo las cartas, excepto cuando Claudia ha nombrado la palabra "familia", que se le ha visto muy afectada. Al terminar, Claudia ha señalado que, en su opinión, Gilbert "no ha sido profundo", mientras que este ha repetido una y otra vez que las palabras de Claudia "no se las cree", sacando su lado más desconfiado hacia ella.

Al regresar a la villa, las parejas les han contado a los solteros qué han sentido al leer las cartas. Unas cartas que han generado en los protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9' sensaciones de todo tipo: desde los nervios antes de articular la primera palabra hasta gran emoción, lágrimas, shock y, en algunos casos, rechazo. E incluso es posible que más de uno haya sentido remordimiento...