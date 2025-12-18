Logo de telecincotelecinco
Sandra se enfrenta en plató a imágenes inéditas que revelan la otra cara de Juanpi, mañana en 'El Debate de las Tentaciones' en Mediaset Infinity

Sandra, en 'El Debate de las Tentaciones', este viernes en Mediaset Infinity. Telecinco.es
Sandra, una de las grandes protagonistas en Villa Playa, y Gerard, uno de los solteros VIP de la edición, estarán presentes en el plató, en la nueva entrega de ‘El Debate de las Tentaciones’ que Mediaset Infinity ofrecerá el viernes 12 de diciembre, a partir de las 13:00 horas, con Sandra Barneda al frente.

Sandra se enfrentará a imágenes inéditas que revelan una cara distinta de Juanpi y protagonizará un reencuentro cara a cara con Carmen, la madre de su pareja.

Gerard, por su parte, se sentará por primera vez en el debate para aclarar qué siente realmente por Claudia y responder a las críticas de sus compañeros en Villa Playa. ¿Está jugando o hay sentimientos reales detrás de sus decisiones?

El programa ofrecerá amplio material inédito de la experiencia y avances exclusivos del primer minuto del próximo programa, protagonizado por la hoguera de confrontación de Helena y Rodri, de las hogueras mixtas y de nuevas fiestas. También emitirá nuevas imágenes del beso entre Almudena y Borja.

