15 DIC 2025 - 22:43h.

Juanpi relata a los chicos en 'Villa Montaña' cómo fue infiel a Sandra fuera y ella se entera en la hoguera

Juanpi tira su asiento por los aires y sale de la hoguera al ver a Sandra teniendo sexo con Andrea en 'La isla de las tentaciones 9': “No quiero ver más”

Sandra afrontaba esta nueva hoguera en 'La isla de las tentaciones 9' asegurando que su relación con Juanpi pende de un hilo muy fino: "No reconozco esas actitudes ni esos comentarios". Y no podía esperarse lo que iba a descubrir.

Unas nuevas imágenes de su pareja para ella y su comportamiento en de las fiestas avergonzaban a Sandra: "Pensaba que no podía superarlo". Y reaccionaba a su actitud con Mara y sus escenas de sexo sin mirar a la 'tablet': "Qué asco de tío, no me sale ni una palabra bonita. Me da mucha vergüenza esta persona, ¿tienes algo claro en la vida este señor?".

Sandra Barneda le pregunta entre las diferencias entre Juanpi y Mara y lo que está pasando entre ella y Andrea, lo que ella reflexionaba.

Sandra ve en las imágenes cómo Juanpi cuenta a los chicos una nueva infidelidad

Tras esto, la presentadora le aseguraba que "hay más imágenes" para ella, en las que descubría una nueva infidelidad de Juanpi, la que relataba a sus compañeros: "Me encantan las mujeres, una vez nos peleamos, salí de fiesta y me foll* a otra".

Momento en el que Sandra estallaba por completo en la hoguera e incluso apagaba las imágenes de la 'tablet': "Me cago en tu p* madre, desgracia humana. ¡Qué asco de tío, no voy a ver nada más! ¿Cuántos cuernos he tenido? Desgraciado, ¿tú crees que yo veo un hilo de amor y que confío en esa asquerosidad? Yo no le he fallado fuera de aquí, encima es gilipoll*, me pone los cuernos y lo cuenta aquí"

Lo que hacía que también se acordase de las palabras de su suegra cuando se reencontraron en República Dominicana: "Ella llamándome mosquita muerta, ¿y eso qué es? Un asqueroso de mierda, qué vergüenza".

La que reflexionaba después de todo lo ocurrido: "Qué vergüenza me va a dar cuando yo diga en la tele: 'Eres el amor de mi vida', es un mierda".