Gran Hermano 19 DIC 2025 - 00:49h.

Aroa, Desireé, Joon, José Manuel, Mamadou, Patricia y Paula han elegido los tres últimos favores que le hubiesen pedido al Súper si aún siguiesen en la casa

¡Suenan campanas de boda! La romántica propuesta de Raúl a su novia en la final de 'Gran Hermano 20': "Quiero toda la vida con ella"

Compartir







La final de 'Gran Hermano 20' ha coincidido con la época más mágica del año: las Navidades. Los finalistas del concurso, Aquilino, Raúl, Rocío y Cristian están a punto de abandonar para siempre la casa más famosa de la televisión, pero antes han recibido la emotiva visita de algunos de sus familiares que llegaban cargados de bonitos mensajes cariñosos y de sus mejores deseos para esta inolvidable gala final. Sus defensores, que siguen en plató apoyándoles como en cada programa, también han querido hacer los alegatos finales para dar los motivos por los que uno de ellos tiene que ser el votado por la audiencia para ganar los 300.000 euros.

Los exconcursantes hubiesen pedido estos tres deseos al Súper

Desde la primera edición del reality, el 'Súper' se ha convertido en el ser omnipresente que ve y sabe todo lo que ocurre dentro de la casa y que se comunica con los concursantes con su inconfundible voz, también es al que los concursantes suelen pedirle favores y, durante esta noche, tendrán la oportunidad de pedirle sus últimos tres deseos antes de abandonar la casa. Desde esta web hemos querido hablar con algunos de los exconcursantes que ya han vuelto a "la vida real" para conocer qué tres deseos hubiesen pedido ellos, y en sus respuestas hay de todo desde un plato culinario, una llamada con un ser querido que ya no está o cumplir uno de sus sueños. Joon, se ha puesto sentimental, y uno de sus deseos ha sido "llevarse a todos los concursantes de amigos". Desirée, por su parte, ha ido directa al grano deseando que el maletín fuese para ella.

Los concursantes de 'Gran Hermano 20' eligen a su ganador

Aroa, Desireé, Joon, José Manuel, Mamadou, Patricia y Paula, en exclusiva para esta web han desvelado mojándose como nunca qué persona de los finalistas de esta edición deberá ser el nuevo dueño del maletín de 'Gran Hermano 20' que será entregado por Juan Quintana, ganador de la pasada edición. Valorando su evolución como concursantes y la relación de amistad que les ha vinculado a ellos, los exconcursantes de 'GH20' han dejado claro con sus respuestas que no siempre gana el que mejor estrategia tiene, sino quien consigue mantenerse fiel a sí mismo y resistir la presión del encierro durante meses. ¿Coincidirán sus elecciones con el resultado final? Dale play y descubre a quién eligen como ganador de ‘Gran Hermano 20’.