La lacrimógena despedida de Rocío y Cristian y el apagado de la casa de 'Gran Hermano 20'

Jorge Javier Vázquez apaga las luces de la casa de 'Gran Hermano 20' con un emotivo video

Tras su paso por la casa de 'Gran Hermano 20', los dos últimos concursantes que optan al premio, Cristian y Rocío han tenido la oportunidad de pasar un momento a solas despidiéndose de lo que ha sido su hogar durante varias semanas.

El primero ha sido Cristian, que ha podido echar un último vistazo al salón, la habitación, su cama y el jardín, mientras escuchaba las sabias palabras del Súper, que le ha dicho que se lleve los buenos momentos: "Me gusta acercarme a la gente y tener amigos porque siempre me quedo con lo bueno", afirmaba el madrileño paseando por el salón.

"Gracias 'Gran Hermano', por todo. Mi vida va a cambiar a mejor", ha gritado Cristian antes de salir por el ojo del programa. Durante su despedida de la casa, el concursante se ha acordado de los momentos que ha vivido con sus compañeros.

A continuación, Rocío ha subido las escaleras del jardín muy nerviosa para comenzar su último paseo en la casa. El Súper le ha animado a mirar durante los últimos segundos lo que ha sido su casa durante este gran viaje, con momentos dulces y amargos. Estas palabras han emocionado a la de Jerez de la Frontera.

"¡Qué fuerte! Me va el corazón muy rápido. Voy a echaros de menos, te quiero", decía al borde del llanto la concursante. Antes de salir de lo que ha sido su hogar, se ha despedido del jardín y de la decoración navideña en una noche llena de emociones fuertes y muchas emociones. Los dos concursantes se dirigen ya al plató de 'Gran Hermano 20' para conocer quién será el ganador o ganadora de esta edición.

"Las luces de 'Gran Hermano' se apagan"

Las emociones han seguido a flor de piel con el apagado de luces de la casa. Con un video muy sentimental hemos podido revivir los mejores momentos que nos han dado todos los concursantes en esa casa. Desde el salón, las habitaciones, la cocina y el comedor, el gimnasio, el tocador y el jardín, han sido infinidad de horas llenas de vivencias y momentos muy especiales.

Risas, llantos, bailes, conversaciones y peleas han llenado estas paredes durante muchos días. Ha llegado el momento de apagar la casa de 'Gran Hermano 20' y despedirse para conocer quién se llevará el premio en esta noche.