Andrea Bueno se ha pronunciado meses después de su ruptura con Álvaro Álvarez

Andrea Bueno, prima de Darío, se pronuncia sobre las imágenes de Almudena tras tirar la tablet al fuego en 'La isla de las tentaciones 9': "Él sabe…"

Andrea Bueno, participante de la séptima edición de ‘La isla de las tentaciones’, ha regresado como colaboradora a ‘El debate de las tentaciones’ y ha relatado a la audiencia del programa de Sandra Barneda cómo está su corazón.

Hay que recordar que en el mes de agosto se hizo pública su ruptura sentimental con Álvaro Álvarez y que, desde entonces, se sabía muy poco sobre si había rehecho su vida o no. Ha sido ella misma la que ha explicado con pelos y señales cuál es su situación actual.

Andrea Bueno aclara si tiene pareja

Sandra Barneda se ha interesado por el estado sentimental de Andrea Bueno y le ha hecho una pregunta muy directa: “¿Cómo es tu estado ahora? ¿Estás soltera o en pareja?”, decía, a lo que ella respondía: “En proceso. Es un proceso lento y santo”.

Ante su afirmación, la pregunta de quién es el amor que ocupa su corazón no ha tardado en aparecer y ella misma ha respondido sin tabúes: “Es alguien a quien conocéis”, apuntaba. “Vamos pasito a pasito para llegar más lejos”, declaraba.

Andrea Bueno ha aclarado que se trataba de Álvaro Álvarez, con el que ha decidido darse una nueva oportunidad: “Hay mucho amor, pero hay que hacerlo bien y querer bien”, declaraba, visiblemente ilusionada por haber recuperado al que ha sido su “primer amor”.

“Yo creo que hay tantas oportunidades como una quiera darse en esta vida. Espero que te vaya bien, porque eso es lo que queremos todos”, decía Sandra Barneda, después de que la colaboradra de ‘El debate de las tentaciones’ se abriera en canal.