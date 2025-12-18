Ana Carrillo 18 DIC 2025 - 18:32h.

Darío Linero ha compartido un post en TikTok tras la emisión en televisión del beso de Almudena Porras y Borja Silva

Almudena Porras y Borja Silva se han besado en Villa Playa después de muchos días confesándose lo a gusto que están juntos y después de que ella viera que su novio, Darío Linero, había besado a Cristina Cebral, su tentadora favorita, y le había dicho a sus compañeros de Villa Montaña que tenía ganas de salir soltero y "libre" de la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 9' para "f*ll*r con una y con otra".

El beso fue muy celebrado en Villa Playa por parte del resto de tentadores y de las chicas, que estaban deseando que la malagueña diera el paso y que se dejase llevar con el chico que le hace los días más fáciles en la villa y al que ella ha dicho en muchas ocasiones que lo ve perfecto y que le encanta cómo es. En la redes sociales muchos espectadores también reaccionaron al beso y lo celebraron "como si del gol de Iniesta en el Mundial" se tratase.

Por el momento, no se ha emitido en televisión la reacción de Darío al ver el beso, pero él sí que ha querido reaccionar a la emisión del beso de Almudena y Borja en forma de post de TikTok, donde ha compartido dos fotos. En la primera aparece posando junto al siguiente mensaje: "El outfit que pienso llevar todo el año en cuanto acabe el frío"; y en la segunda se hace un selfi mientras se pone los cuernos.

Su publicación ha sido muy comentada por espectadores de 'La isla de las tentaciones 9': la mayor parte de los comentarios son críticas porque consideran que "va de víctima" cuando fue él el primero en caer en la tentación con Cristina y en "romperle el corazón" a Almudena con sus comentarios a sus compañeros en Villa Montaña.