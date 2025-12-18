Ana Carrillo 18 DIC 2025 - 17:40h.

Rodri López ha compartido dos significativos mensajes en redes ante la emisión de su hoguera con Helena Arauz

Avance de 'La isla de las tentaciones 9' | La decisión final de Helena y Rodri y unas intensas hogueras mixtas: "Yo no le he puesto los cuernos a mi pareja fuera"

Rodri López obtuvo el privilegio de ver en directo durante diez minutos a su novia, Helena Arauz, en su villa y al ver que estaba liándose con Barranco con su foto delante sintió que se estaba "riendo" de él y le pidió a Sandra Barneda una hoguera de confrontación, que la madrileña acabó aceptando. En el programa 21 de 'La isla de las tentaciones 9' se han visto los primeros minutos de su hoguera, que ha estado plagado de reproches y pullas.

"Has permitido que me trate este tío como una mierda. Yo no he puesto una foto tuya para reírme en tu cara", le dijo Rodri a Helena y es que está convencido de que ella lo hizo peor que él porque considera que él no ha estado "liándose por las esquinas" con Olatz y que en ningún momento ha hablado mal de ella ni ha permitido que su tentadora lo hiciera, como sí que ha hecho Barranco.

Helena le explicó que se sentía muy ilusionada con el catalán porque le había hecho darse cuenta de la realidad de su relación: "Cuando llegué aquí he estado muy hundida, Barranco es un tío maravilloso, me entiende y escucha. Los últimos meses no te reconocía, me sentía sola y me he dado cuenta que nos queríamos mal. Me cambiaste muy drásticamente, he abierto los ojos".

Rodri le replicaba que no entendía para nada lo que le estaba diciendo y terminó estallando al ver las imágenes de Helena en la cama con Barranco. En el próximo programa, el lunes 22 de diciembre, se conocerá la decisión de los dos, si quieren abandonar la hoguera juntos, por separado o con un nuevo amor, pero tras la emisión de esta primera parte, Rodri ya ha reaccionado con unos mensajes en Instagram.

"Pensaba que me humillaría... claramente estaba equivocado", ha escrito el de Getafe junto a un emoji de un corazón roto y ha añadido una pregunta en el copy de su post: "¿Qué es peor una infidelidad o permitir que todos se rían de tu pareja? Os leo". Pero ese no ha sido el único reel que ha compartido y es que ha subido otro en el que confiesa que se siente comprendido por la audiencia: "Cuando por fin España se da cuenta que solo fuiste el villano de una historia mal contada...".

El post de Helena tras la hoguera

Helena también ha compartido un vídeo en Instagram, en el que comenta: "Después de que una simple humana petó por no haber puesto los límites a tiempo y dejarse humillar antes".