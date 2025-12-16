Ana Carrillo 16 DIC 2025 - 15:45h.

Andrea Bueno, prima de Darío Linero, ha hablado del desgarrador momento de Almudena Porras en su tercera hoguera

Andrea Bueno, que participó en la séptima edición de 'La isla de las tentaciones', es prima de Darío Linero. Aunque han descubierto su vínculo recientemente, compartieron un vídeo en TikTok en el que ella aseguraba que él era "buena persona" y él confiaba en que ella lo defendieran "aunque la cagas*" en 'La isla de las tentaciones 9'.

Es por eso que muchos espectadores del programa han querido conocer la opinión de Andrea al ver las imágenes de Almudena Porras completamente devastada tras tirar la tablet al fuego por haber escuchado a su novio decir que quería estar soltero para, cuando le apeteciera, viajar un fin de semana a Canarias para "f*llar" con su tentadora favorita, Cristina Cebral, y, a su vuelta a Málaga, seguir liándose con otras chicas.

Tras salir corriendo de la hoguera, Almudena se sentó en el suelo mientras lloraba y se lamentaba por haber pasado once años de su vida al lado de un hombre que asegura delante "de media España" que tiene ganas de estar soltero para estar con otras mujeres. Unas imágenes que han despertado la empatía de muchos espectadores, que le han mostrado su apoyo a la amiga de Sandra Barrios.

También ha reaccionado a esas imágenes Andrea Bueno, que en esta ocasión no ha defendido a su primo. "No tiene justificación, lo sabe él, lo sé yo y lo sabemos todos", ha escrito la tatuadora en el post de Instagram que ha compartido la cuenta oficial del programa con el desgarrador momento que Almudena ha vivido en la playa tras tirar la tablet al fuego.

Al leer su comentario, varios espectadores han aplaudido que no haya justificado esas declaraciones de Darío Linero: "Menos mal que dejaste de defender lo indefendible", "Qué bueno que siendo su prima no lo defiendas, que es lo que muchos familiares harían", "Por fin eres la Andrea que conocí, por más familia que sea, se pasó Darío".