Gerard Arias no puede evitar sonrojarse ante la pregunta de Sandra Barneda: "Te hemos pillado"

Sandra Barneda bromea con Gerard Arias. Mediaset Infinity
Gerard Arias ha acudido como invitado a ‘El debate de las tentaciones’ y ha tenido que hacer frente a unas imágenes en las que se le ve utilizar las mismas artes de seducción con Claudia y con Andrea en Villa Playa. Una actitud que ha llamado poderosamente la atención de los colaboradores y de la propia presentadora.

Inédito | Gerard usa las mismas técnicas de seducción con Andrea y Claudia
Al ver que a las dos les ofrecía viajar a los mismos lugares y que les decía los mismos piropos, el soltero de ‘La isla de las tentaciones 9’ ha tenido que dar explicaciones y no ha podido evitar sonrojarse cuando Sandra Barneda le ha hecho una pregunta.

La pregunta de Sandra Barneda a Gerard Arias

Después de ver unas imágenes inéditas en las que quedaba al descubierto la estrategia de Gerard Arias, Sandra Barneda no ha tardado en hacerle una pregunta muy directa al tentador: “¿Cómo tengo los ojos?”, decía ella, haciendo alusión a los piropos que él les decía a Andrea y a Claudia.

Una pregunta a la que le ha seguido otra que ha hecho que hasta el soltero se sonroje: “¿Cómo saldrían nuestros hijos si fuésemos pareja?”, decía ella, antes de declarar: “Te hemos pillado”. Si quieres ver qué es lo que ha contestado él, la respuesta se encuentra en el vídeo que encabeza esta noticia.

