Gilbert y su expareja, Mari, han hecho saltar la alarma de la tentación de manzanas Envy hasta en tres ocasiones esta semana

Helena y Barranco cruzan todos los límites haciendo sonar como nunca la alarma de la tentación de manzanas Envy

Una semana más, la alarma de la tentación de manzanas Envy ha vuelto a sonar con fuerza en ‘La Isla de las Tentaciones’. Con ella, han llegado días cargados de emociones, impulsos y decisiones que empiezan a pasar factura a las parejas. Definitivamente, la tentación avanza sin frenos en ambas villas.

El lunes, la hoguera de las chicas nos dejó con momento muy duros, como el de Sandra descubriendo otra infidelidad de su pareja fuera del programa o el de Almudena, que se rompía por completo viendo las imágenes de Darío y acababa lanzando la ‘tablet’ al fuego. Andrea no pudo contener las lágrimas pensando que Enrique se estaba dejando llevar, pero sin duda, la de Claudia fue la reacción más imapctante, cuando vio las imágenes de Gilbert con su ex, Mari. Claudia salió corriendo por la playa buscando desesperadamente ‘Villa Montaña’ y acabó tumbada en la orilla gritando “ratón” presa de la desesperación.

El martes, la alarma de la tentación de manzanas Envy no dejó de sonar y confirmó que las tentaciones van un paso más allá. Almudena fue la protagonista al dejarse llevar con Borja. Los dos, que empezaron jugando con un hielo minúsculo en el salón de ‘Villa Playa’ acabaron besándose bajo la atenta mirada del resto desde la distancia. Todos celebraron ese beso que Almudena definía como “mágico”. ¿Han caído en la tentación o en el amor? La alarma se puso más roja que nunca.

Un momento menos romántico, pero también muy pasional fue el de Gilbert y Mari, que hicieron saltar la alarma de la tentación de manzanas Envy hasta en dos ocasiones, demostrando que la atracción entre ellos crece como la espuma y, dejando ver a través de ciertos comentarios, que ninguno se ha olvidado de la relación que tuvieron hace años.

Andrea, que sigue intentando integrarse, también hizo sonar la alarma de la tentación de manzanas Envy en ‘Villa Montaña’ cuando Aitor le pasó el hielo por el cuello como parte de uno de los juegos.

Además, el martes se vivió un momento, gracioso cuanto menos, en ‘Villa Montaña’ cuando los chicos recibieron un mensaje de sus novias a través de un peluche un tanto 'curioso'. Este peluche dio mucho de qué hablar...

El miércoles, lejos de calmarse, la alarma de la tentación de manzanas Envy volvió a activarse con escenas que confirmaron que algunas parejas ya han traspasado nuevas fronteras. Gilbert y Mari protagonizaron un momento en la cama que evidenció que entre ellos hay muchas ganas y una intimidad cada vez más evidente, haciendo saltar de nuevo la alarma de la tentación de manzanas Envy. Algo muy similar ocurrió con Darío y Cristina, cuyos tocamientos bajo las sábanas no pasaron desapercibidos y volvieron a activar todas las alertas, dejando claro que Darío sigue avanzando en la tentación mientras su relación con Almudena se tambalea más que nunca.

Además, el miércoles se vivieron momentos muy tensos con la hoguera de confrontación de Rodri y Helena, que él pidió desesperadamente a Sandra porque “no podía más”. “Me pareces un egoísta de mierda, ¿por qué me has pedido una hoguera? ¿Has visto una conexión real y te has cagado?”, dijo Helena nada más llegar a la hoguera.

Estas primeras palabras marcaron lo que iba a ser una hoguera llena de reproches y cuya decisión final todavía no conocemos. La alarma de la tentación de manzanas Envy tiene mucho que contarnos en los siguientes capítulos.