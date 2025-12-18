Ana Carrillo 18 DIC 2025 - 19:08h.

Gerard Arias ha reaccionado al cambio que ha dado su relación con Claudia Chacón en Villa Playa

Gerard Arias primero le dijo a Claudia Chacón que no quería seguir conociéndola porque le llamaba la atención Almudena Porras y después le explicó que quería tentar a la nueva compañera, Andrea Canel, para finalmente volverle a decir que es ella la que más le atrae y la que más le divierte de todas las chicas de 'La isla de las tentaciones 9'.

A Claudia le encantó saber que había recuperado la atención de su tentador favorito y dejó de tontear con Aitor para volver a mantener relaciones sexuales con el bombero, que pese a regresar a su lado, le ha dicho que no se imagina teniendo una relación con ella porque no terminaría de confiar en ella al ver que cayó en la tentación con él "a los dos días" pese a tener novio.

Tras la emisión de estas escenas en televisión, Gerard ha compartido un vídeo en Instagram en el que comenta que en el programa ha sucedido "un giro dramático de los acontecimientos" y se pregunta si habrá "hecho bien" al retomar su relación con Claudia después de haberle dicho que no quería seguir conociéndola porque estaba más interesado en Andrea.

"No me funéis", ha añadido el ex de Alba Rodríguez, que sabe que muchos de sus seguidores no ven con buenos ojos que haya retomado la situación con Claudia en Villa Playa.