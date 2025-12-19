Sandra Barrios ha tenido la oportunidad de responder a todas las críticas de Manuel González en 'El debate de las tentaciones'

Andrea y Sandra protagonizan su escena más fogosa tras sincerarse en el jardín de 'Villa Playa': "Nos hemos dejado llevar"

Después de varias semanas criticando el paso de Sandra Barrios por ‘La isla de las tentaciones 9’, Manuel González ha tenido la oportunidad de tenerla cara a cara y le ha dicho todo lo que pensaba de ella. Unas críticas que no han tardado en tener respuesta en ‘El debate de las tentaciones’.

La novia de Juanpi ha hecho gala de su fuerte personalidad y no ha dudado en plantar cara al hombre que lleva semanas cuestionando su participación en el programa de Sandra Barneda y siendo muy crítico con su acercamiento con Andrea, el atractivo soltero italiano.

Sandra Barrios responde a las críticas de Manuel González

Nada más tenerlo frente a frente, Sandra Barrios se ha mostrado muy contundente con él: “Dice que tengo un papel muy aprendido. Yo antes de coger el avión, lloraba porque no quería ir al programa porque me imaginaba que podía liarse con alguien”, empezaba diciendo.

Sin embargo, ha asegurado que lo que ella no se esperaba era que su todavía novio “soltara por la boca todo lo que soltó”: “Yo no sabía que tenía cuernos, que mi novio se reía de mí…”, decía ella, a lo que Manuel González respondía: “Pero ¿Quién es la primera infiel de esta historia?”, haciendo hincapié en que “la primera que pone los cuernos” es ella.

La pregunta del colaborador de ‘El debate de las tentaciones’ ha sido muy directa y también lo ha sido la respuesta de ella. Si quieres saber cuál ha sido la justificación de Sandra Barrios a por qué fue la primera en ser infiel, no dudes en dar al play al vídeo de apertura de esta noticia.