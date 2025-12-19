Gerard Arias ha tenido que enfrentarse a las palabras de Terelu Campos en 'El debate de las tentaciones'

Gerard Arias se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de ‘La isla de las tentaciones 9’ por el triángulo (o cuadrado) amoroso que ha protagonizado con varias participantes del programa: Claudia, Almudena y Andrea.

Sus constantes vaivenes y que haya intentado conquistar a varias de las novias del programa de Sandra Barneda es una actitud que ha sido muy criticada por algunos de los colaboradores, sobre todo por Terelu Campos, que no ha dudado en decirle lo que pensaba.

Terelu Campos llama ‘hipócrita’ a Gerard Arias

Tras ver unas imágenes en las que Claudia se estaba dejando tentar por Aitor, Gerard Arias no ha dudado en dar su opinión en ‘El debate de las tentaciones’: “No me gusta la hipocresía. Ella se estaba tentando con Aitor y yo no decía ni ‘mú’, pero cuando empiezo a conocer a Andrea, empieza a meterse”, decía.

Era entonces cuando Terelu Campos decidía intervenir para dar su opinión: “¿No te gusta la hipocresía? ¿Por eso la practicas? Me pareces un buenísimo tentador, pero no me gustan nada tus actitudes de después”, le decía la colaboradora al tentador.

Justo después de eso, la tertuliana ha hecho un análisis del triángulo amoroso de Gerard Arias y ha llegado a una conclusión. Muy contundente, le ha dicho todo lo que pensaba al soltero de ‘La isla de las tentaciones 9’ y él ha tenido que excusarse.