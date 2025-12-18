Logo de telecincotelecinco
El cara a cara de Cristian y Rocío en 'Gran Hermano 20' termina con los concursantes más distantes que nunca: "¿Soy la última mierda?"

Rocío y Cristina protagonizan un cara a cara en la final. telecinco.es
Cristian y Rocío han pasado toda su experiencia mano a mano, demostrando una amistad desde 'el oasis', dónde congeniaron desde el primer momento. Hace unos días, en la semifinal de 'Gran Hermano 20', Miguel Frigenti encendió la mecha entre ellos, dando a entender que el madrileño estaba traicionando a Rocío, lo cuál hizo que estallase una pelea entre ambos llena de desconfianza.

Tras un video repasando este conflicto, los dos concursantes han protagonizado un tenso cara a cara lleno de reproches en el que Rocío ha afirmado que su compañero le ha tachado de celosa y tóxica en el confesionario: "Yo es verdad que en el oasis te daba más tiempo, y en la casa no. No puedes esperar que te de todo el tiempo del mundo", afirmaba él.

Rocío le ha dicho que le ha hecho "muchos feos" durante el concurso y que nunca se lo había recriminado, a lo que Cristian le ha respondido que para él "no son feos", porque él quería pasar tiempo con el resto de sus compañeros y conocerles. "Yo no te pido tiempo, solo te pido que si estás hablando con Joon no me digas que no me acerque y al segundo se acercan Quili y el otro. ¿Yo que soy la última mierda?", preguntaba la de Jerez de la Frontera muy enfadada.

"Vete con el resto"

Los dos concursantes han intentado llegar a un entendimiento, pero los reproches de todo 'Gran Hermano 20' han sido mucho mayores: "En ese momento que yo estoy mal no estoy para pensar en quién viene o quién no. A mi me hubiese dado igual que tu vinieses a mi lado", afirmaba él. Rocío no cambiaba de opinión, y seguía pensando en que Cristian le había hecho desplantes.

"Si tú no me entiendes a mi, yo tampoco te voy a entender a ti", decía la jerezana muy enfadada con el madrileño. Cristina le ha vuelto a explicar por qué lo hizo, pero no han conseguido llegar a un entendimiento, dejándonos un momento lleno de tensión y rabia.

Cristian le reprocha a Rocío que ella quiere su "atención" en 'Gran Hermano 20'
Cristian le reprocha a Rocío que ella quiere su "atención" en 'Gran Hermano 20'

Su enfado ha ido en aumento cuando Cristian le ha dicho que lo que ella quiere es "atención". Por su parte, Rocío ha admitido que se siente desplazada y utilizada: "Me das atención cuando estamos solos, pero cuando estamos con más gente no. Pues vete con el resto", finalizaba ella.

