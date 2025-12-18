El cara a cara de Cristian y Rocío en 'Gran Hermano 20' termina con los concursantes más distantes que nunca: "¿Soy la última mierda?"
Cristian y Rocío se reprochan mutuamente su actitud durante el concurso, rompiendo su amistad
Miguel Frigenti, contundente en 'Gran Hermano 20' con Cristian en la ronda de preguntas de los colaboradores: "Has traicionado a todo el mundo"
Cristian y Rocío han pasado toda su experiencia mano a mano, demostrando una amistad desde 'el oasis', dónde congeniaron desde el primer momento. Hace unos días, en la semifinal de 'Gran Hermano 20', Miguel Frigenti encendió la mecha entre ellos, dando a entender que el madrileño estaba traicionando a Rocío, lo cuál hizo que estallase una pelea entre ambos llena de desconfianza.
Tras un video repasando este conflicto, los dos concursantes han protagonizado un tenso cara a cara lleno de reproches en el que Rocío ha afirmado que su compañero le ha tachado de celosa y tóxica en el confesionario: "Yo es verdad que en el oasis te daba más tiempo, y en la casa no. No puedes esperar que te de todo el tiempo del mundo", afirmaba él.
Rocío le ha dicho que le ha hecho "muchos feos" durante el concurso y que nunca se lo había recriminado, a lo que Cristian le ha respondido que para él "no son feos", porque él quería pasar tiempo con el resto de sus compañeros y conocerles. "Yo no te pido tiempo, solo te pido que si estás hablando con Joon no me digas que no me acerque y al segundo se acercan Quili y el otro. ¿Yo que soy la última mierda?", preguntaba la de Jerez de la Frontera muy enfadada.
"Vete con el resto"
Los dos concursantes han intentado llegar a un entendimiento, pero los reproches de todo 'Gran Hermano 20' han sido mucho mayores: "En ese momento que yo estoy mal no estoy para pensar en quién viene o quién no. A mi me hubiese dado igual que tu vinieses a mi lado", afirmaba él. Rocío no cambiaba de opinión, y seguía pensando en que Cristian le había hecho desplantes.
"Si tú no me entiendes a mi, yo tampoco te voy a entender a ti", decía la jerezana muy enfadada con el madrileño. Cristina le ha vuelto a explicar por qué lo hizo, pero no han conseguido llegar a un entendimiento, dejándonos un momento lleno de tensión y rabia.
Su enfado ha ido en aumento cuando Cristian le ha dicho que lo que ella quiere es "atención". Por su parte, Rocío ha admitido que se siente desplazada y utilizada: "Me das atención cuando estamos solos, pero cuando estamos con más gente no. Pues vete con el resto", finalizaba ella.