Antía Troncoso 19 DIC 2025 - 00:42h.

Raúl declara su amor a su novia en la final de 'GH20' y confiesa su gran deseo de casarse con ella

'Gran Hermano 20' vive una noche de final mágica en la que los finalistas han vivido emocionantes y lacrimógenos reencuentros con sus familiares, a quienes llevan sin ver desde que comenzó el programa. En el turno de Raúl, vivíamos un auténtico momentazo cuando el concursante lanzaba una romántica propuesta a su novia. ¡El de Soria quiere casarse con su pareja!

Antes de conocer el nombre del ganador de esta edición, el Súper concedía a los finalistas, Aquilino, Cristian, Raúl y Rocío, algunos de sus mayores deseos. Raúl era el último en ser llamado a la nave donde le estaban esperando sus sueños. "Estamos viviendo la noche de los deseso concedidos y tengo varios para ti. El primero que te he concedido es darte cuenta de lo mucho que quieres a una persona", le decía el Súper al concursante.

Y es que durante su paso 'GH 20' el concursante ha sido consciente de lo enamorado que está de su novia y se sinceraba como nunca sobre esto en el confesionario: "Me ha hecho falta separarme para saber que quiero estar con mi novia. Me acordé mucho de ella y lloré un poco. No hay nada de malo, solo que yo soy muy frio y no pensaba que me iba a pasar eso a las dos semanas de estar aquí, que la iba a echar tanto de menos".

Raúl propone matrimonio a su novia: "Quiero empezar un futuro con ella"

El concursante se ha dado cuenta de que sus sentimientos hacia su pareja son tan fuertes que tiene claro que quiere pasar toda la vida a su lado. Algo que él mismo confesaba: "El premio se lo dedicaría a mi novia. El dinero sería para gastármelo en ella. Me dijo que si iba todo bien cuando volviese quería anillarme y lleva razón. Si ganase me encantaría regalarle la boda que se merece y empezar un futuro con ella", una bonita propuesta que su pareja escuchaba desde plató

El concursante muy emocionado le decía al presentador que haberse dado cuenta de lo enamorado que está es lo mejor que se lleva del programa: "Gane o no gane yo creo que ya he ganado con darme cuenta de eso". Al saber que su novia estaba en plató, el concursante le dedicaba unas bonitas palabras: "Gracias por estar ahí por quererme y por apoyarme. La quiero mucho y quiero toda la vida con ella".

Tras esto, la pareja de Raúl le respondía: "Que sepas que estoy súper orgullosa de ti de como lo has hecho. Te hecho muchísimo de menos y pase lo que pase para mi ya eres mi ganador. Te quiero".