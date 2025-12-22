En 'Villa Montaña', la tensión se puede palpar cuando Darío y Cristina protagonizan un enfrentamiento en el que vuelan los reproches

Primeras palabras de Darío tras la emisión del beso de Almudena y Borja en 'La isla de las tentaciones 9'

Después de la entrega de premios en 'Villa Montaña', Darío se acerca a Noelia para darle la enhorabuena por ser "la persona que a todo el que venga le tira". Al ir a acariciarle la cara, la soltera le retira la mano demostrándole que para ella no tiene ninguna gracia: "Eso está de más, hermano".

Y es que, Noelia acaba de ganar, según sus compañeros, el premio a la 'Indecisa' por haber empezado su aventura en 'La isla de las tentaciones' con Gilbert y haber terminado tentando a Enrique. "Indecisa no porque yo creo que he sido clara en todo momento", le asegura la soltera.

Cristina, quien está en medio de los dos, deja claro cuál es su opinión al respecto diciendo a la par que señala su vaso: "Yo esto se lo hubiera tirado a la cara, fíjate". Darío, al escucharle, le pregunta por qué se "mosquea por todo" mientras trata de darle un beso en la frente pero ella le aparta mientras le dice: "Porque me da rabia todo".

El andaluz, claramente molesto, se aleja de ella: "A mí no me haces eso más". Sin embargo, rápidamente vuelve para decirle mirándole fijamente a los ojos: "Hoy estás como si fueses mi novia, pues igual". Es en este momento cuando la tensión entre ellos explota.

"No me parezco ni esto, así que no me compares con tu novia", le señala ella. "Escucha, orejitas, te voy a decir una cosa. Mi novia no tiene comparación", le reprocha él justo antes de alejarse definitivamente de ella.

"Cristina es normal que tenga saltos de emociones. Puede pensar que después de todo lo que hemos vivido aquí me vaya con mi novia, que no me quiera ir con ella o que no quiera conocerla. Entonces, todo eso puede hacerle sentir mal", confiesa a la cámara a solas la pareja de Almudena.

Más tarde, Darío se vuelve a acercar a su tentación para ver si está picada o no con él. "Estás hoy un poquito insoportable, yo te lo digo en plena confianza porque tú sabes que te digo las cosas como son", le señala el andaluz. Sin embargo, Cristina se niega a responder a sus preguntas a pesar de que la pareja de Almudena le recuerda que les quedan únicamente tres días juntos y luego no sabe cuándo se volverán a ver. "Qué pena, haberlo aprovechado", es su tajante respuesta.

"A fin de cuentas, ella también puede tener miedo al igual que yo los tengo. Tengo miedo a volver a la realidad y volver a mi vida y que hayan cambiado cosas en mí, en mi entorno, es lo que más me preocupa", afirma Darío al equipo.

Las dudas de Cristina sobre la decisión final de Darío: "Tengo dudas"

Al final de la noche, Darío le pregunta a su tentación si quiere hablar con él sobre lo sucedido. Cristina le asegura que le da igual y, que si quiere hacerle, se siente al lado de ella en el sofá del porche de 'Villa Montaña'. "Ahí no voy a hablar", le indica antes de ofrecerle ir a la habitación donde tendrán más privacidad.

Es en este lugar donde el andaluz le pide que se sincere con él sobre sus sentimientos porque, si no quiere seguir avanzando con él, "no pasa nada". "Es que se ve en los ojos, tío. Veo que no quieres ya nada porque no. Te veo desmotivada", le señala Darío.

Tras confirmarle que lo que siente es desmotivación, la soltera no logra abrirse del todo: "Porque sí. Estoy un poco desmotivada pero supongo que forma parte de esto". A pesar de que la pareja de Almudena le ha sido sincero en todo momento sobre sus sentimientos, la canaria le confiesa que no es capaz: "Si yo no puedo abrirme, no puedo abrirme. Si tú puedes porque tú eres así como persona, pues tú podrás. Entiéndeme. Son muchas cosas, también tu situación la tengo que aguantar, obvio no es fácil".

"Me gusta mucho. Al final, me da miedo que llegue la hoguera final porque va a ver a Almudena. Supongo que le va a remover todos los sentimientos que tiene hacia ella y sí es verdad que por eso tengo miedo porque sí es verdad que algo de ilusión tengo", se sincera la soltera con el equipo.

Darío se rompe en la cama: "Me siento muy mal"

Después de hablar las cosas, la pareja de Almudena le pregunta si le apetece dormir con él o dormir sola. Sin embargo, en esta ocasión la soltera prefiere irse al cuarto de las tentadoras: "Así me echas de menos un poco".

"Ya te voy a echar de menos mucho tiempo pero lo entiendo", le dice el andaluz antes de acompañarle fuera. No obstante, la tentadora se queda preocupada por si acaso Darío se queda dándole vueltas a la cabeza. "Cristina me ha dicho que le apetecía dormir sola y sin problema. Si tiene que estar mal, que esté mal", confiesa a la cámara.

Sin embargo, la siguiente imagen de Darío es roto en la cama. "Estoy todo el rato subiendo y bajando. Por las noches, cuando me tumbo en la cama, es el peor momento. Empiezo a comerme la cabeza y me siento muy mal".