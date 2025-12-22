Logo de telecincotelecinco
¡Suena la 'luz de la tentación' por partida doble! Juanpi y Sandra tienen sexo con Mara y Andrea y la alarma estalla en las villas de 'La isla de las tentaciones 9'

Juanpi y Sandra tienen sexo con Mara y Andrea respectivamente y la alarma estalla en ambas villas
Juanpi y Sandra tienen una noche de pasión con cada uno con su tentación. telecinco.es
Juanpi y Sandra entraron a 'La isla de las tentaciones 9' para comprobar si su relación era sólida y podían sobrevivir a esta aventura. A pesar de los buenos deseos, la experiencia se ha torcido para los gaditanos y ambos cayeron en la tentación. Tras varios días, Juanpi se dejó llevar con Mara en Villa Montaña, mientras que Sandra está conociendo a Andrea. Ambas parejas han sucumbido a las pasiones.

Sandra y Andrea, tras la fiesta hawaiana en Villa Playa, se han ido juntos a la habitación de ella. Lo que comenzó con abrazos y besos, ha terminado en una noche de lo más 'hot' entre ambos, dejándose llevar por la pasión y la lujuria. Un momentazo que ha hecho temblar las paredes de la villa, devolviéndole la jugada a Claudia y Gerard. Los dos han hecho sonar la alarma de la tentación.

No han sido los únicos, pues en la otra villa Juanpi y Mara también han vivido una noche de amor. El gaditano y su tentadora han mantenido relaciones íntimas durante la noche, dejándonos una de las imágenes más impactantes de esta edición de 'La isla de las tentaciones'. En ese momento, también ha sonado la alarma en la villa de las chicas. ¡Las villas están que arden y con la temperatura sin parar de subir! Por primera vez, dos parejas han hecho estallar la luz de la tentación a la vez.

Tras el 'doblete' de los gaditanos, ambas parejas se han ido a dormir, no sin antes reponer fuerzas bebiendo un vaso de agua porque esas camas están que arden. ¿Hasta dónde llegarán Juanpi y Sandra con Mara y Andrea respectivamente?

