Gerard y Claudia vuelven a las andadas en 'La isla de las tentaciones 9' y zanjan la tensión sexual entre ellos en la cama: "Cómo me pones"

Tras su enfrentamiento en la habitación, Gerard se ha ido a la hamaca de Villa Playa para desahogarse con el resto de solteros de 'La isla de las tentaciones 9': "Esta noche me la ha jod*** Claudia por ser así de egoísta. Que yo dejo que ella juegue con quién le de la gana y ella ha montado el pollo", afirmaba él. Al enterarse de que Gerard le estaba criticando, Claudia ha ido corriendo hacia él para pedirle que pare de hablar del tema y que lo arregle con ella.

Las caras del resto de las chicas y los tentadores mostraban una evidente incomodidad y han decidido abandonar el lugar para dejar a Gerard y Claudia discutir a solas: "Tienes la suerte de que estemos aquí, porque si estuviéramos en la calle no me volvías a ver el pelo nunca más. A veces pienso que puedo salir contigo, pero con comportamientos de 'chonaca', intimidando a Andrea... Eres una egoísta", afirmaba el de Tomelloso muy enfadado.

Del enfado a la pasión

"Me has dicho que tengo suerte de que la nueva no te guste y ahora que quieres conocerla", le contestaba Claudia, muy cerca de la cara del soltero. La tensión entre ambos han estallado con un beso en la boca entre Gerard y Claudia de manera descontrolada. Mientras se dejaban llevar por los deseos de la piel, ambos se han confesado varios "te odios". Los compañeros no daban crédito al ver la escena que estaban protagonizando en la hamaca: "Todo el mundo ha flipado, así que una vez más, he ganado", afirmaba ella.

La pasión ha continuado en la piscina mientras se daban un baño para aliviar las tensiones de la pelea: "Me encanta verte enfadada. El tira y afloja me gusta. Y ahora nos vamos y le damos el concierto a Sandra y Andrea", proponía Gerard. Tras esto, Claudia y su tentador han ido a su habitación para cumplir la propuesta de Gerard y se han dejado llevar entre las sábanas de Villa Playa, sin molestar a sus vecinos: "Esta vez hemos sido más cuidadosos con el ruido, porque Sandra da miedo, pero nos lo hemos pasado muy bien", reconocía la de Mallorca.

La guerra entre Claudia, Gerard y Andrea

Toda la pelea venía después de que Gerard, durante la fiesta, escogiera a Andrea para pasarle el hielo por el cuello para poner celosa a Claudia, algo que no ha sentado nada bien a la novia de Gilbert, que le ha recriminado su actitud al soltero y a Andrea.

Además, durante el 'cara a cara' entre ambas chicas, la asturiana se ha quejado de verse envuelta en este triángulo amoroso y les ha pedido que la dejen en paz. Por su parte, Claudia se ha disculpado por su comentario hacia Andrea y ha culpado por completo a Gerard de "utilizarla para ponerla celosa".