Pedro Jiménez 17 DIC 2025 - 23:40h.

Tras este momento, Darío le ha contado a Érika en 'La isla de las tentaciones 9' lo que ha pasado: no te lo pierdas

Almudena se deja llevar y se besa con Borja en su noche más especial en 'La isla de las tentaciones 9': "Ha sido mágico"

Compartir







Los juegos entre Darío y Cristina son cada vez más comúnes en 'La isla de las tentaciones 9'. Juegos que, como hemos podido ver en la última entrega del reality que Telecinco ha emitido este miércoles, han pasado de ser en el jardín de la villa... a debajo de las sábanas, lo que ha provocado que la 'luz de la tentación' estalle en 'Villa Playa'.

Y es que ambos se han ido a la habitación de Darío y, después de que este le dajara una camiseta a la tentadora, han apagado la luz y se han metido debajo de las sábanas a 'juguetear' como quien dice. "Lo malo es que no huele a ti", le ha dicho Cristina a un Darío que se preocupaba por darle una camiseta a la canaria "que oliera bien".

Al rato, la 'luz de la tentación' ha sonado en 'Villa Playa' después de, como bien ha confirmado Darío, ciertos "tocamientos" que ha habido por parte de ambos. Unos "tocamientos" que no se sabe si dentro de poco irán a más, puesto que Darío tiene la cabeza más en la otra villa que en la suya, por lo que habrá que esperar para ver si va in crescendo o, por el contrario, deciden ponerle freno más pronto que tarde.

Darío le cuenta a Érika lo que ha pasado con Cristina

Posteriormente, Darío le ha desvelado a Érika lo que ha ocurrido con Cristina en su cama, tras confesar que durmió con ella: "Ha habido cositas... manoseo. Ella sí me ha tocado... pero paré, porque la cabeza no me daba", ha señalado un Darío que reconoce que a nivel personal "está mal", aunque ve el lado positivo.

"Pase lo que pase va a ser para bien. Lo único que he acelerado el proceso. Si yo no conseguía ser detallista, cariñoso... sé que soy yo el que peor ha hecho las cosas. Ella siempre ha tenido carencias conmigo y yo no las he mejorado", ha añadido Darío. Además, Darío cree que si no le han salido hacer bien las cosas desde el primer momento con Almudena es por algo