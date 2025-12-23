Además, Noelia, la soltera que ha puesto en jaque la relación de Gilbert, aclarará todas las dudas y podremos ver nuevos avances exclusivos

¡Helena elige irse con Barranco de 'La isla de las tentaciones 9' ante el dolor de Rodri! Y el tentador toma una decisión definitiva: "Ya sabes lo que hay"

Compartir







Tras ver cómo su pareja decidía en la hoguera de confrontación poner punto final a su relación y marcharse con Barranco, Rodri regresará al plató, donde protagonizará un cara a cara con Rosa, madre de Helena, en la nueva entrega de 'El Debate de las Tentaciones' que Mediaset Infinity ofrecerá este viernes 26 de diciembre, a partir de las 13:00 horas*, con Sandra Barneda al frente.

Juntos abordarán la ruptura y las situaciones protagonizadas por ambos durante su experiencia en las villas y verán imágenes inéditas de la conexión de Helena con Barranco, de las críticas que llevaron a Rodri al límite, de su beso con Olatz y del secreto mejor guardado de Helena.

Además, Noelia, la soltera que ha puesto en jaque la relación de Gilbert, estará también presente para aclarar todas las dudas y revelar qué ocurrió realmente la noche en la que se apagó su conexión con el protagonista.

El programa ofrecerá nuevos avances exclusivos del próximo programa, como el primer minuto, la segunda hoguera mixta -que reunirá ante el fuego a Andrea, Darío, Gilbert y Sandra- y la hoguera de solteros.