Dos concursantes reciben una sanción disciplinaria por parte de 'GH DÚO' ¡y uno de ellos amenaza con abandonar!: "Me da pena verme obligado a esto"
Las reacciones no han tardado en aparecer, con una amenaza de abandono que ha obligado a Jorge Javier Vázquez a intervenir
Los concursantes se han enfrentado durante la gala de 'GH DÚO' que Telecinco ha emitido este jueves a una dura sanción. Y es que después del toque de atención que se les dio el pasado domingo de la mano del Súper, los participantes del reality más famoso han protagonizado duras discusiones que han desembocado en la susodicha sanción... con dos perjudicados sobre el resto. "En esta ocasión no te voy a dar la palabra", ha comenzado diciendo Jorge Javier Vázquez.
Dos de los protagonistas de la súper bronca que ha desembocado en la sanción han sido Cristina Piaget y Antonio Canales: "Está mal que Cristina le agarre la mano a Canales, pero Antonio, también está mal exagerar las consecuencias y oscilar a un compañero con continuas caceroladas", ha dicho un Jorge Javier que les ha dicho que llevan un tiempo recordándoles dónde están los límites sin servir de nada. "Se acabó. Ya no hay más avisos, hay una sanción", ha indicado el presentador.
Una sanción que se ha traducido en la "nominación disciplinaria por parte de la organización a Antonio Canales y Cristina Piaget". Hay que recordar que esta última está nominada, por lo que en caso de salvarse, seguirá estando nominada.
"Espero que os sirva de ejemplo a todos los demás, porque si vuelve a repetirse actuaremos del mismo modo. Os lo estamos diciendo en las últimas galas, tanto Ion como yo. Se puede discutir de forma apasionada, pero sin cruzar líneas rojas. Y, sobre todo, fair play", ha apuntado de manera tajante Jorge Javier Vázquez.
Esto han dicho Cristina Piaget y Antonio Canales
Tras la sanción, primero Antonio Canales y, posteriormente, Cristina Piaget, han reaccionado a su nominación disciplinaria por parte del programa, opinando sobre qué les ha parecido esta medida por parte de 'GH DÚO'.
Antonio Canales, al límite
Pero hay algo que nadie se imaginaría que ocurruría instantes después: ¡Antonio Canales ha amenazado con abandonar! ¿Quieres saber qué ha dicho en el confesionario? ¡Dale play al vídeo y descubre qué ha decidido finalmente tras hablar con el Súper!