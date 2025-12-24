La influencer y otros colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones' reflexionan sobre la fidelidad y los retos que hay que superar en una pareja

El futuro de Gerard y Claudia en 'La isla de las tentaciones 9' divide a los colaboradores: "Va a acabar fatal"

'La isla de las tentaciones 9' se acerca a su final y ya hemos podido ver hasta tres hogueras definitivas en esta novena edición. La primera fue la de Lorenzo y Nieves, en una segunda hoguera de las consecuencias conocimos la bomba informativa que desvelaba que Mayeli y Álvaro iban a ser padres, pero decidieron irse por separado y, la última hoguera, pero esta vez de confrontación se ha producido entre Rodri y Helena que han puesto fin a su relación tras decidir la madrileña darse una oportunidad con Barranco, su soltero favorito con el que ha vuelto a sentir la ilusión en 'Villa Playa'.

Los colaboradores del debate de 'La isla de las tentaciones', Claudia Martínez, Manuel González, Lucía Sánchez y Suso Álvarez saben muy bien lo que es superar retos y tentaciones en una relación, e incluso cometer el error y no respetar la fidelidad. Por este motivo, desde esta web hemos querido preguntarles sobre la importancia que tiene para ellos en la actualidad la fidelidad o el superar las tentaciones juntos dentro de una pareja.

Claudia Martínez y los colaboradores se sinceran sobre la fidelidad en una relación

Lucía Sánchez ha experimentado en su vida personal varias relaciones amorosas que, de momento, no han tenido un final feliz. Durante su paso por 'La isla de las tentaciones' cuando aún era pareja de Manuel González pudo ver cómo la tentación fue más fuerte que lo que sentían el uno por el otro, por lo que para ella la fidelidad en una pareja es un requisito imprescindible: "Fidelidad ante todo, que engloba hasta cuando te venga una tentación, si eres fiel la apartarás", explicó en la entrevista que le hicimos desde esta web de forma contundente.

Claudia Martínez, que acaba de reconciliarse con Mario González, valora mucho la infidelidad, pero también la capacidad de superar tentaciones juntos: "En una pareja creo que es importante, sobre todo cuando llevas mucho tiempo, saber que hay tentaciones y superarlas, pero también la fidelidad. Si no eres capaz de aguantarte es que mucho no quieres a tu pareja".

La entrevista en exclusiva a Sandra Barrios

La experiencia para Sandra Barrios aún no ha terminado en 'La isla de las tentaciones 9' y le queda una larga conversación con su novio Juanpi, pues ambos han caído en la tentación rompiendo así su compromiso de ser fieles. La andaluza, en una entrevista en exclusiva para esta web, ha hecho balance de su paso por el reality que presenta Sandra Barneda y, a partir de ver las imágenes que ha podido ver desde fuera, Sandra afirma que cambiaría la forma en que reaccionó en algunos momentos. Admite que perdió las formas y dijo demasiadas palabrotas, algo que ahora le da cierta vergüenza al verlo con perspectiva.

